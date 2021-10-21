Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда из Мариуполя никому не нужна»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о возможной отставке своего сына Остапа Маркевича с поста наставника «Мариуполя».

«Тяжело комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна.

Увы, такова тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь человек, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно. Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь — это хорошо, но она нестабильна. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиление, конечно, нужно было.

Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. Но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил.

Есть ли шансы у «Мариуполя» набрать очки в ближайших матчах? Конечно. Но это футбол. С «Металлистом 1925» у мариупольцев были голевые моменты, могли еще 3-4 мяча забить, но в итоге остались без очков», — считает Мирон Маркевич.

После 11-ти сыгранных туров УПЛ в активе «Мариуполя» 4 очка и последнее место в турнирной таблице.