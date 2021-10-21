Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда из Мариуполя никому не нужна»

Известный тренер прокомментировал возможную отставку своего сына с поста наставника команды

  • 21.10.2021 15:22
  • 3121 просмотр
  • 9 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда из Мариуполя никому не нужна»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о возможной отставке своего сына Остапа Маркевича с поста наставника «Мариуполя».

«Тяжело комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна.

Увы, такова тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь человек, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно. Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь — это хорошо, но она нестабильна. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиление, конечно, нужно было.

Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. Но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил.

Есть ли шансы у «Мариуполя» набрать очки в ближайших матчах? Конечно. Но это футбол. С «Металлистом 1925» у мариупольцев были голевые моменты, могли еще 3-4 мяча забить, но в итоге остались без очков», — считает Мирон Маркевич.

После 11-ти сыгранных туров УПЛ в активе «Мариуполя» 4 очка и последнее место в турнирной таблице.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ffff
    ffff, 21.10.2021 16:01
    +2
    Jack, 21.10.2021 15:31
    Откуда 13 очков?!
    То админы не туда смотрели, мячи посчитали.
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    Chicot
    Chicot, 21.10.2021 15:43
    +2
    CheMP, 21.10.2021 15:29
    а чего же сын пошёл тренировать,если "команда никому не нужна"? нечего на зеркало пенять,коли рожа крива (с) сколько было случаев,когда почти весь состав команды распродавался или возвращался из аренды,но команда возрождалась снова и снова(европейские примеры Порту и Аякс),поэтому как раз тренер является в такой ситуации ключевым и его профессионализм имеет огромное значение
    Деньги не пахнут)Вот чего)))
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    terhoha
    terhoha, 21.10.2021 16:04
    +1
    Jack, 21.10.2021 15:31
    Откуда 13 очков?!
    Дійсно. Звідки в Арендуполя 13 очок.
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    Jack
    Jack, 21.10.2021 15:31
    +1
    Откуда 13 очков?!
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    CheMP
    online
    CheMP, 21.10.2021 15:29
    +1
    а чего же сын пошёл тренировать,если "команда никому не нужна"? нечего на зеркало пенять,коли рожа крива (с) сколько было случаев,когда почти весь состав команды распродавался или возвращался из аренды,но команда возрождалась снова и снова(европейские примеры Порту и Аякс),поэтому как раз тренер является в такой ситуации ключевым и его профессионализм имеет огромное значение
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    VILytvyn
    VILytvyn, 21.10.2021 17:03
    0
    Мариуполю потрібна зміна тренера. Маркевича на стажування в Реал Мадрид на 10 років.
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    fedd1979
    fedd1979, 21.10.2021 16:07
    0
    Доволі дивно. Я б зрозумів, коли казали б, що нікому не потрібні команди з ОРДЛО без прописки чи, як раніше, команди без вболівальників із того ж Донецька, Києва. Але Маріуполь - місто, в якому 450 тисяч населення. В них одна комнада. В чому проблеми?
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    Petrov20
    Petrov20, 21.10.2021 15:56
    0
    учи уроки и не лезь к взрослым дядям рано еще
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 21.10.2021 15:46
    -1
    Як це нікому? Шазтарю потрібна)
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