Мариуполь готов уволить Маркевича. Тренеру дали 2 матча

По информации ТаТоТаке, тренеру «Мариуполя» Остапу Маркевичу дали два матча на исправление ситуации в чемпионате Украины.

Сейчас команда занимает последнее место с 4 набранными очками. В следующих двух турах «Мариуполь» сыграет против «Вереса» и «Динамо».

Что касается возможных сменщиков, то называют кандидатуры экс-тренера «Олимпика» Романа Санжара и наставника юношеской команды «Шахтера» Оскара Ратулутра.