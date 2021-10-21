Мариуполь готов уволить Маркевича. Тренеру дали 2 матча

По информации ТаТоТаке, тренеру «Мариуполя» Остапу Маркевичу дали два матча на исправление ситуации в чемпионате Украины.
Сейчас команда занимает последнее место с 4 набранными очками. В следующих двух турах «Мариуполь» сыграет против «Вереса» и «Динамо».
Что касается возможных сменщиков, то называют кандидатуры экс-тренера «Олимпика» Романа Санжара и наставника юношеской команды «Шахтера» Оскара Ратулутра.
Источник — ТаТоТаке
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