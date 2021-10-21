Мариуполь готов уволить Маркевича. Тренеру дали 2 матча

Команда зависла на последнем месте

  • 21.10.2021 13:40
  • 417 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь готов уволить Маркевича. Тренеру дали 2 матча
© fcmariupol.com

По информации ТаТоТаке, тренеру «Мариуполя» Остапу Маркевичу дали два матча на исправление ситуации в чемпионате Украины.

Сейчас команда занимает последнее место с 4 набранными очками. В следующих двух турах «Мариуполь» сыграет против «Вереса» и «Динамо».

Что касается возможных сменщиков, то называют кандидатуры экс-тренера «Олимпика» Романа Санжара и наставника юношеской команды «Шахтера» Оскара Ратулутра.

Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

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Комментарии
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    Phantom1993
    Phantom1993, 21.10.2021 13:42
    0
    А зачем им вообще тренер? Вылететь не дадут, в Европу не попадут)))
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