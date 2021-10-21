Криштиану РОНАЛДУ: «Манчестер Юнайтед никогда не сдается»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал волевую победу 3:2 над «Аталантой» в Лиге чемпионов:
«Да! Театр мечты в огне! Мы живы! «Манчестер Юнайтед» никогда не сдается. Это «Олд Траффорд», - написал Роналду у себя в Инстаграме.
Матч с «Аталантой» стал для Роналду рекордным, 187-м в карьере в еврокубках.
Источник — Instagram
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