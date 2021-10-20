Роналду стал рекордсменом по матчам в еврокубках

Сегодня Криштиану Роналду вышел в основе «Манчестер Юнайтед» на матч третьего тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

Таким образом, португальский форвард стал единоличным рекордсменом по матчам в еврокубках за карьеру. На его счету 187 матчей – на один больше, чем у легендарного испанского вратаря Икера Касильяса.

Из 187 матчей Роналду 183 провел в Лиге чемпионов (включая квалификацию), 2 в Кубке УЕФА и 2 – в Суперкубке УЕФА.

После первого тайма «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Аталанте» со счетом 0:2.