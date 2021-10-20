Роналду стал рекордсменом по матчам в еврокубках

Форвард «Манчестер Юнайтед» обошел Икера Касильяса

  • 20.10.2021 22:59
  • 1154 просмотра
  • 2 комментария
Роналду стал рекордсменом по матчам в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня Криштиану Роналду вышел в основе «Манчестер Юнайтед» на матч третьего тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

Таким образом, португальский форвард стал единоличным рекордсменом по матчам в еврокубках за карьеру. На его счету 187 матчей – на один больше, чем у легендарного испанского вратаря Икера Касильяса.

Из 187 матчей Роналду 183 провел в Лиге чемпионов (включая квалификацию), 2 в Кубке УЕФА и 2 – в Суперкубке УЕФА.

После первого тайма «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Аталанте» со счетом 0:2.

Источник — Twitter

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    88serhiiO
    88serhiiO, 20.10.2021 23:22
    +3
    Ібанутся, 183 матчі в ЛЧ
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 21.10.2021 00:04
    0
    і не воротарем
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности