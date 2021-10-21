Источник: Кулач не сыграет до конца года

Форвард «Динамо» Владислав Кулач, скорее всего, не сыграет до конца текущего года. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Ранее у Кулача были проблемы с сердцем. После этого они усугубились перенесенным коронавирусом. Из-за этого Кулач сейчас фактически не тренируется, только совершая легкие пробежки.

В последний раз Кулач выходил на поле еще 14 августа в контрольном матче против «Интера». В прошлом сезоне Кулач в составе «Ворсклы» стал лучшим бомбардиром УПЛ.