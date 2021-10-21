Источник: Кулач не сыграет до конца года

У форварда «Динамо» проблемы со здоровьем

  • 21.10.2021 12:44
  • 1038 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Кулач не сыграет до конца года
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Форвард «Динамо» Владислав Кулач, скорее всего, не сыграет до конца текущего года. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Ранее у Кулача были проблемы с сердцем. После этого они усугубились перенесенным коронавирусом. Из-за этого Кулач сейчас фактически не тренируется, только совершая легкие пробежки.

В последний раз Кулач выходил на поле еще 14 августа в контрольном матче против «Интера». В прошлом сезоне Кулач в составе «Ворсклы» стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 21.10.2021 12:48
    0
    Быстрейшего выздоровления Владиславу.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 21.10.2021 12:48
    0
    Ковид очень коварен побочками, тут да, надо быть очень осторожным.
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