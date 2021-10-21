В пятницу, 22-го октября, состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» встретится с «Александрией». Поединок пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина и начнется в 17:00.
«Десна» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Десна» – «Александрия» покажет телеканал Футбол 1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Александрия».
Источник — Sport.ua
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