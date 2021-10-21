Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1

В Киеве состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги

  • 21.10.2021 12:00
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
© СК Днепр-1

В воскресенье, 24 октября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1».

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Источник — Sport.ua

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