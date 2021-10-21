Богдан БУТКО: «Бензема прилично потягал защитников Шахтера»

Экс-защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал поражение «горняков» в третьем туре Лиги чемпионов от испанского «Реала» (0:5).

«На мой взгляд, в первом тайме был хороший темп, команда хорошо смотрелась. Если бы до перерыва продержались, не пропустив после автогола, возможно, в итоге счёт был бы другим.

Второй тайм? Наверное, после 0:2 или 0:3 отыграться с такой командой, как «Реал», очень сложно. «Шахтер» это понимал и в итоге почти остановился.

Было видно, что у «Реала» Бензема в приличной форме, изрядно потягал наших защитников. Также фланговые игроки очень приличную скорость показали, нашим защитникам было тяжело.

Конечно, теперь «Шахтеру» остаётся бороться за Лигу Европы. Но при этом нужно будет набирать очки не только в ответном матче с «Шерифом», но и цепляться за очки с «Реалом», с «Интером». По-другому никак. Придется играть от обороны, не раскрываться, в контратаках искать свой шанс в этих матчах», - сказал Бутко.