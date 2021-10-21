Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Игра с Зенитом получилось далеко не самой лучшей»

Наставник «Ювентуса» – о минимальной победе

  • 21.10.2021 11:11
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Игра с Зенитом получилось далеко не самой лучшей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над российским «Зенитом» (1:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Результат - просто превосходный, особенно учитывая то, что не потеряли за три матча в группе ни единого очка. По правде говоря, игра получилось далеко не самой лучшей: свободные зоны «Зенит» перекрывал, а мы при этом вели игру недостаточно быстро.

Несомненно, нам нужно совершенствоваться. Мы должны играть лучше перед чужой штрафной, между линиями и принимать наилучшие решения. Не хватало Дибалы, который, безусловно, способен нам помогать своей изобретательностью, но и все остальные тоже должны себя в этом проявлять», - сказал Аллегри.

Источник — УЕФА

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