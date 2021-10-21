Юрий ВЕРНИДУБ: «Суперлига - это глупая идея. Футбол - не только элита»

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб не поддерживает идею футбольной Суперлиги, где играли бы только самые успешные и богатые клубы.

«Суперлига – это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем, кто этого заслуживает. Суперлига отдает предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты, я понимаю интересы, но это противоречит ценностям спорта».

«Награждать надо ​​тех, кто этого заслуживает. Футбол – не только элита», - считает Вернидуб.

«Шериф» в нынешнем сезоне является одной из сенсаций Лиги чемпионов. Команда после трех туров лидирует в своей группе.