Юрий ВЕРНИДУБ: «Суперлига - это глупая идея. Футбол - не только элита»

Украинский тренер против подобных турниров

  • 21.10.2021 10:52
  • 858 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Суперлига - это глупая идея. Футбол - не только элита»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб не поддерживает идею футбольной Суперлиги, где играли бы только самые успешные и богатые клубы.

«Суперлига – это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем, кто этого заслуживает. Суперлига отдает предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты, я понимаю интересы, но это противоречит ценностям спорта».

«Награждать надо ​​тех, кто этого заслуживает. Футбол – не только элита», - считает Вернидуб.

«Шериф» в нынешнем сезоне является одной из сенсаций Лиги чемпионов. Команда после трех туров лидирует в своей группе.

Источник — Moldfootball.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 21.10.2021 12:06
    +1
    Золоті слова розумної освіченої людини.
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