Томас ТУХЕЛЬ: «Мы провели отличную игру»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над шведским «Мальме» (4:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас все очень хорошо получилось, потому что мы играли с большой интенсивностью, выиграли множество единоборств. Мы потребовали от себя победу и заслужили ее, потому что провели отличную игру. Мы очень рады», - сказал Тухель.