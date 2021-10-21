В домашнем поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» разбил шведский «Мальме» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Челси» — «Мальме» — 4:0
Голы: Кристенсен 9, Жоржиньо 21, с пенальти, 57, с пенальти, Хаверц 48
События матча
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Челси).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.