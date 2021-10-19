Челси
0 : 0
Мальмё
20.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Пенсионеры» должны без проблем брать три очка

  • 19.10.2021 15:00
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Челси – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 октября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет шведский «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

«Челси»

 

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата.

Но, как известно, удержаться на вершине намного сложнее, чем взобраться на нее. Во втором туре нынешней кампании команда Томаса Тухеля минимально проиграла итальянскому «Ювентусу» (0:1), из-за чего пока занимает лишь третье место в турнирной таблице. 3 очка, которые есть в активе «пенсионеров», им принесла победа над российским «Зенитом» (1:0).

«Мальме»

 

Команда из одноименного города по итогам прошлого сезона 21-й раз выиграла национальный чемпионат, получив путевку в первый раунд квалификации Лиги чемпионов. На пути к групповому этапу «Мальме» прошел латвийскую «Ригу», финский ХИК, шотландский «Глазго Рейнджерс» и болгарский «Лудогорец».

В групповом раунде шведский клуб стартовал с разгромных поражений от «Ювентуса» (0:3) и «Зенита» (0:4). Те результаты не стали сенсационными, ведь «Мальме» и в квалификации практически во всех матчах испытывал проблемы, да и после жеребьевки шведский клуб все сразу списали в откровенного аутсайдера квартета.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.11 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Маунт, Жоржиньо, Чилуэлл, Вернер, Лукаку.

«Мальме»: Далин – Ларссон, Нильсен, Брорссон, Бергет, Ракип, Инносент, Кристиансен, Пенья, Чолак, Бирманчевич.

20 октября, среда

«Челси» – «Мальме»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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