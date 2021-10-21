Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо и Шахтер дружно в хвосте без забитых голов

20 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира

  • 21.10.2021 00:25
  • 529 просмотров
  • 4 комментария
Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо и Шахтер дружно в хвосте без забитых голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира.

В группе E киевское «Динамо» потерпело выездное поражение от «Барселоны» (0:1). «Динамо» и «Шахтер» дружно идут в хвосте турнирных таблиц без забитых голов.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

3-й тур, 20 октября

  • 19:45. Барселона (Испания) – Динамо Киев (Украина) – 1:0
  • 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Вольфсбург (Германия) – 3:1
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 0:4
  • 22:00. Зенит (Россия) – Ювентус (Италия) – 0:1
  • 22:00. Лилль (Франция) – Севилья (Испания) – 0:0
  • 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Аталанта (Италия) – 3:2
  • 22:00. Челси (Англия) – Мальме (Швеция) – 4:0
  • 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Вильярреал (Испания) – 1:4

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 21.10.2021 00:38
    +1
    правильнее будет сказать не в хвосте, а в заднице. Более подходящее слово для ситуации вообще с украинским футболом
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    ali3uisaev
    online
    ali3uisaev, 21.10.2021 01:41
    0
    Cpочно. Oткрыт дoступ к самoй бoльшoй бaзе шкyp (фoтки, видeо, кoнтaкты и пepепиcки), все они любят сeкc и дaют пoчти кaждoму, не yпycти свoй шaнc ---- http://clmp.me/u/n0fTy
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    Piranio4000
    Piranio4000, 21.10.2021 01:14
    -1
    ona_proigraet, 21.10.2021 00:38
    правильнее будет сказать не в хвосте, а в заднице. Более подходящее слово для ситуации вообще с украинским футболом
    про задницу я абсолютно согласен. но вот словосочетание "украинский футбол", да и вообще "украинский спорт" вызывает у меня довольно неоднозначные чувства. помните, как на олимпиаде многие спортсмены жаловались, что их видам спорта государство не помогает? болельщики в подавляющем большинстве что писать начали? ищите спонсоров, идите нафиг, ну и вишенка на торте "пи%%уйте на завод". так что если болельщики считают, что ничего спортсменам не должны, то какого хрена спортсмены вам что-то должны?
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    maxno
    maxno, 21.10.2021 01:12
    -2
    Ну Динамо хоть 40 ляиов не выкинула в не куда и тренера .............................
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