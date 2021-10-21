Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо и Шахтер дружно в хвосте без забитых голов

20 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира.
В группе E киевское «Динамо» потерпело выездное поражение от «Барселоны» (0:1). «Динамо» и «Шахтер» дружно идут в хвосте турнирных таблиц без забитых голов.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов 2021/22
3-й тур, 20 октября
- 19:45. Барселона (Испания) – Динамо Киев (Украина) – 1:0
- 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Вольфсбург (Германия) – 3:1
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 0:4
- 22:00. Зенит (Россия) – Ювентус (Италия) – 0:1
- 22:00. Лилль (Франция) – Севилья (Испания) – 0:0
- 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Аталанта (Италия) – 3:2
- 22:00. Челси (Англия) – Мальме (Швеция) – 4:0
- 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Вильярреал (Испания) – 1:4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.