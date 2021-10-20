Печальный антирекорд. Украинские клубы не забили ни гола за 3 тура ЛЧ

«Динамо» и «Шахтер» замыкают турнирные таблицы своих групп

  • 20.10.2021 22:23
  • 740 просмотров
  • 6 комментариев
Печальный антирекорд. Украинские клубы не забили ни гола за 3 тура ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские клубы установили антирекорд, не забив ни одного гола за 3-го тура Лиги чемпионов.

Киевское «Динамо» сыграло против «Бенфики» (0:0), «Баварии» (0:5), «Барселоны» (0:1).

Донецкий «Шахтер» провел матчи против «Шерифа» (0:2), «Интера» (0:0), «Реала» (0:5).

Таким образом, украинские команды не сумели ни разу поразить ворота соперника за 3 матча и замыкают турнирные таблицы своих групп.

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 20.10.2021 22:36
    +4
    І світла в кінці тунеля не видно, ще 3 тури...
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    axylinam
    axylinam, 20.10.2021 22:43
    +3
    Позорный рекорд
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 20.10.2021 22:34
    +3
    Який рівень команд- такий і результат
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    dudigo78
    dudigo78, 20.10.2021 22:49
    +1
    цікаво чи це дно, чи будемо далі падати. ну з Динамо там все зрозуміло: обмежений бюджет, посередні гравці. але шахта реально ганьбиться. Ну а більше в Україні професійних клубів по суті то і нема. нижче 20-го місця за 2-3 роки не повинні опуститись. Хоча...
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    Mr.Budd
    Mr.Budd, 20.10.2021 22:42
    +1
    Український футбол-це сором.
    Тільки зараз починаю усвідомлювати, яке насправді диво зробив Шевченко зі збірною.
    Зброд переляканий мільйонерів. Не даремно на полі у збірній видно тільки Яремчук та Ярмоленка. Бо вони вже не мають відношення до УПЛ
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    kadaad
    kadaad, 20.10.2021 22:50
    0
    Это дно украинского футбола. Впрочем как и страны после переворота 2014-го.
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