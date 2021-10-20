Печальный антирекорд. Украинские клубы не забили ни гола за 3 тура ЛЧ

Украинские клубы установили антирекорд, не забив ни одного гола за 3-го тура Лиги чемпионов.
Киевское «Динамо» сыграло против «Бенфики» (0:0), «Баварии» (0:5), «Барселоны» (0:1).
Донецкий «Шахтер» провел матчи против «Шерифа» (0:2), «Интера» (0:0), «Реала» (0:5).
Таким образом, украинские команды не сумели ни разу поразить ворота соперника за 3 матча и замыкают турнирные таблицы своих групп.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник — Sport.ua
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Тільки зараз починаю усвідомлювати, яке насправді диво зробив Шевченко зі збірною.
Зброд переляканий мільйонерів. Не даремно на полі у збірній видно тільки Яремчук та Ярмоленка. Бо вони вже не мають відношення до УПЛ
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