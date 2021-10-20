Оболонь дома проиграла Краматорску, сын тренера принес победу Олимпику

20 октября состоялись два перенесенных поединка Первой лиги Украины.
Донецкий «Олимпик» в Чернигове одержал минимальную победу над «ВПК-Агро» (1:0). Единственный гол на 90+2 минуте забил Максим Литовченко, сын тренера команды – Сергея Литовченко.
Киевская «Оболонь» на своем поле минимально уступила «Краматорску» со счетом 0:1. Победный гол забил Вадим Витенчук.
Первая лига, 20 октября
Олимпик Донецк – ВПК-Агро Липовая Долина – 1:0
Гол: Максим Литовченко, 90+2.
Оболонь Киев – Краматорск – 0:1
Гол: Вадим Витенчук, 67.
ГОЛ! 0:1. Витенчук, 67 мин.
Максим Литовченко принес победу Олимпику (видеообзор на YouTube)
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Краматорск).
Источник — Sport.ua
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