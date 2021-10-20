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Краматорск
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Оболонь дома проиграла Краматорску, сын тренера принес победу Олимпику

20 октября состоялись два перенесенных поединка Первой лиги Украины

  • 20.10.2021 21:25
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Оболонь дома проиграла Краматорску, сын тренера принес победу Олимпику
© ФК Олимпик. Максим Литовченко

20 октября состоялись два перенесенных поединка Первой лиги Украины.

Донецкий «Олимпик» в Чернигове одержал минимальную победу над «ВПК-Агро» (1:0). Единственный гол на 90+2 минуте забил Максим Литовченко, сын тренера команды – Сергея Литовченко.

Киевская «Оболонь» на своем поле минимально уступила «Краматорску» со счетом 0:1. Победный гол забил Вадим Витенчук.

Первая лига, 20 октября

Олимпик Донецк  ВПК-Агро Липовая Долина  1:0

Гол: Максим Литовченко, 90+2.

Оболонь Киев  Краматорск  0:1

Гол: Вадим Витенчук, 67.

ГОЛ! 0:1. Витенчук, 67 мин.

Максим Литовченко принес победу Олимпику (видеообзор на YouTube)

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Краматорск).

Источник — Sport.ua

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