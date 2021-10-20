Олимпик – ВПК-Агро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 20 октября, состоится перенесенный матч 10-го тура Первой лиги Украины, в котором донецкий «Олимпик» примет «ВПК-Агро». Начало в 15:15.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В среду, 20 октября, состоится перенесенный матч 10-го тура Первой лиги Украины, в котором донецкий «Олимпик» примет «ВПК-Агро». Начало в 15:15.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.