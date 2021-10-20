Вратарь Шерифа: «Я расстроен, что не сумел выручить»

23-летний молдавский голкипер «Шерифа» Дмитрий Челядник подвел итоги поражения от «Интера» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Да, это был мой дебют в Лиге чемпионов. Эмоции яркие. Потрясающая атмосфера на стадионе. Перед игрой спал нормально, а вот после, чувствую, могут быть проблемы со сном. Если честно, мог сыграть лучше. Очень обидно, что проиграли. Моменты у нас были. Считаю, что могли сыграть вничью.

Я расстроен, что не сумел выручить. Считаю, удача была не на нашей стороне. Будем готовиться к домашнему матчу 3 ноября. Все в наших руках. Мы можем больше, нам по силам добиться хорошего результата», — считает Челядник.