Вратарь Шерифа: «Я расстроен, что не сумел выручить»

Дмитрий Челядник прокомментировал поражение от «Интера» (1:3)

  • 20.10.2021 15:08
  • 567 просмотров
  • 1 комментарий
Вратарь Шерифа: «Я расстроен, что не сумел выручить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний молдавский голкипер «Шерифа» Дмитрий Челядник подвел итоги поражения от «Интера» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Да, это был мой дебют в Лиге чемпионов. Эмоции яркие. Потрясающая атмосфера на стадионе. Перед игрой спал нормально, а вот после, чувствую, могут быть проблемы со сном. Если честно, мог сыграть лучше. Очень обидно, что проиграли. Моменты у нас были. Считаю, что могли сыграть вничью.

Я расстроен, что не сумел выручить. Считаю, удача была не на нашей стороне. Будем готовиться к домашнему матчу 3 ноября. Все в наших руках. Мы можем больше, нам по силам добиться хорошего результата», — считает Челядник.

Источник — УЕФА

(8 голосов)

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    Face Control
    Face Control, 20.10.2021 16:21 (изменен)
    0
    Фарт закончился.
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