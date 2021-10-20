Барселона: есть ли жизнь после Месси

После ухода из «Барселоны» одного из лучших, а может и лучшего футболиста современности Лионеля Месси, блауграна учится ходить заново. Попытки эти видятся порой смешными, порой корявыми, иногда более серьезными. Но нужно понимать, что возврата назад не будет. Прежней «Барселоны», к которой мы все привыкли за долгие годы, уже нет. И не будет. Будет новая. Нужно переворачивать страницу, какой бы классной и интересной она не была, и начинать с нового абзаца.

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«У «Барселоны» отняли душу» - сказал после очередного поражения каталонцев от «Баварии» бывший гендир мюнхенского клуба Румменигге, прозрачно указывая на главную проблему каталонцев – уход Месси. Наверное, лучше и не скажешь.

Шок – это по-ихнему. Некогда лучшая команда мира, «больше, чем клуб», многомиллионная армия болельщиков сине-гранатовых оказались в прострации после ухода Лео. И в таком положении пребывали достаточно долго. Несмотря на довольно внушительную трансферную кампанию – в летнее межсезонье на «Камп Ноу» пришли Депай, Агуэро, Люк де Йонг, Гарсия и еще несколько менее известных персонажей, сбалансировать состав не удалось. «Барселона» начала сезона – все та же команда из сезона прошлого и позапрошлого, перегруженная ветеранами, склоками, травмами (а как следствие - молодежью), уязвимая в защите и уже неубедительная в атаке.

Новый-старый президент клуба Лапорта, придя на должность на волне всеобщего негодования и отрицания Бартомеу, обещал очень быстро навести порядок. Почистить авгиевы конюшни в команде – в первую очередь. Собственно, на этой почве он и выиграл выборы. Однако пока что ни о каком порядке речь вести не получается. Гризманн, Пьянич, Дембеле, Юмтити, Коутиньо, Брэйтуэйт, да и Пике, в общем, - вот далеко неполный список тех, кто, по идее нового клубного босса, должен был паковать вещи и убираться восвояси. Но ушли лишь два первых из списка. Да Месси. Вот и получается, что команда не сбалансирована, новички еще не адаптированы, молодежь проседает, Куман со всей этим толком не знает, что делать, а новый президент клуба продолжает воевать со старым.

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Вот в такой нездоровой атмосфере, да еще и с убытками за прошлый финансовый год в сумме 481 миллион евро, «Барселона» вкатывалась в сезон. «Хетафе», «Гранада», «Кадис» - в трех стартовых турах против не самых сильных оппонентов каталонцы набрали всего пять очков. Далее уверенно одолели «Леванте», после чего настал первый час «Х» - игра против «Атлетико».

Против действующего чемпиона Испании у подопечных Кумана не нашлось даже минимального аргумента – поражение без шансов. Плюс ко всему – два подряд поражения в Лиге чемпионов: следом за «Баварией» каталонцы разгромно уступили и «Бенфике». «Мы способны навредить «Баварии» - это слова перед игрой с мюнхенцами главного тренера Рональда Кумана. «Мы должны четко заявить мировому сообществу: «Это «Барса», мы вернулись» - а это слова президента сине-гранатовых Жоана Лапорты.

Что было дальше, все знают. Чтобы в который раз не наступать на мозоли любимой многими команды, скажу лишь, что возвращения не получилось: ноль ударов в створ ворот соперника, три пропущенных мяча. А после не менее резонансного поражения от «матрасников» клубный директорат «Барсы» начал поиски нового наставника. Хотя несколько недель назад Лапорта и Куман обменялись любезностями. «Отношения идеальные» - это тренер о президенте. «Мы хорошо ладим, полностью доверяю ему», - а это реверанс президента в сторону тренера. Но после «Атлетико» Лапорта твердо намеревался отправить голландца в отставку.

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Но не тут-то было. Оказалось, что уволить Кумана непросто. В первую очередь потому, что за досрочный разрыв контракта бывшей легенде клуба придется выплатить серьезную неустойку – порядка 13-14 миллионов. Если учесть громадные долги клуба, в частности, невыплаченную неустойку еще одному тренеру – Сетьену, то получается, что лучше оставить все, как есть. Тем более, что, по условиям установленного лимита на заработные платы, «Барселона» в нынешних условиях может себе позволить платить новому тренеру не больше двух миллионов евро в год. Наверное, отхватить топа в таких условиях вряд ли получится. Мягко говоря.



Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта и Рональд Куман

Поэтому, взвесив все за и против, Лапорта решил оставить Кумана. Несмотря на явные провалы голландца. Несмотря на недавний громадный болельщицкий баннер на «Камп Ноу» - «Куман, убирайся». В общем, несмотря на многие и многие факты и факторы, Куман остался.

Хотя, поговаривают, все может измениться. Причем уже в ближайшее время. Если «Барса» провалится в ближайшем Класико, если провалится в двух ближайших матчах ЛЧ – против «Динамо» - тогда, несмотря на все финансовые сложности, Рональду таки укажут на дверь.

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Однако наивно, а может даже глупо считать, что во всех бедах «Барселоны» виноват именно Куман. Да, его вряд ли можно назвать тактическим гением, утонченным дипломатом, да и на мотиватора он тоже не тянет. Но тут такое дело… Куман пришел в команду своей мечты в самый неподходящий момент – после дна имени Сетьена. После непонятного ухода Суареса, после неухода, а затем ухода Месси, неразберих «наверху», ковида, в конце концов. Ситуации, в которой оказался Куман, действительно не позавидуешь. У команды отняли «душу», а тут еще и с «головой» не все в порядке. Да и по поводу травм, свалившихся на «Барсу» - он ведь тоже по-своему прав. Хоть и достал всех уже этим нытьем.

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Рональд пытался обновить команду – и в этом его упрекнуть правда сложно. Просто не получилось. Как было сказано выше, баланса между звеньями все равно нет. Пике, Бускетс, Роберто, Альба – «сенаторы» все равно продолжают играть может и не определяющую, но существенную роль. Плюс «балласт» - Коутиньо, Юмтити и компания, не дающие возможности для полноценного маневра.

Тем не менее, даже в таких спартанских условиях Куман «ввинчивал» в состав талантливую молодежь, которую продолжает продуцировать знаменитая клубная академия (а иные самородки ищутся на просторах Ла Лиги). Мингеса, Араухо, Педри, Дест, Гави, наконец выздоровевший Фати, а еще де Йонг (тот, который Френки) и, возможно, Депай – к этим именам нужно уже привыкать. Потому что это очертания новой «Барселоны». Эти очертания уже отчетливо просматривались в игре против «Валенсии» - крайней перед «спаркой» против «Динамо».

Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай и Ансу Фати - нынешние лидеры Барселоны

Вполне возможно, что дать что-то новое этой команде Куман уже не в состоянии. Как внешне, так и внутренне этот тренер не похож на интеллектуала, психолога или хирурга. Дровосек, каменотес, физрук – это более подходящие эпитеты для 58-летнего тренера. Ему обязательно нужно сказать «спасибо», что и сам удержался на плаву, и не дал потопить команду в самый кризисный момент в новом тысячелетии. Однако дальше, когда бедлам в «больше, чем клубе» закончится – а это все равно рано или поздно настанет – команде обязательно понадобится новый рулевой. Новый Гвардиола. Или просто Хави.

Но пока его, этого рулевого нет, и командой все еще руководит Куман, в «Мадриде» могут потирать руки: при таком раскладе ближайшее Класико наверняка пройдет под знаком «Реала». Да и для нашего «Динамо» ситуация тоже более-менее удобоваримая, ведь одно дело – играть против разобранного коллектива и неуверенного в своем будущем тренера, и совсем другая, когда все хорошо.

Но когда все эти терки в «Барсе» закончатся, там все станет на свои места. Даже без Месси. Потому что талантов в команде хватает. Да и по притягательности она все еще остается одной из главных приоритетов в футбольной индустрии.