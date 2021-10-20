Шахтер устроил фестиваль «черных» юбилеев

Горняки потерпели 90-е поражение в еврокубках

  • 20.10.2021 13:47
  • 567 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер устроил фестиваль «черных» юбилеев
© ФК Шахтер

Поражение от «Реала» (0:5) стало 90-м для «Шахтера» в еврокубковых турнирах. 54 раза горняки уходили с поля побежденными в Лиге чемпионов, 28 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Суперкубке УЕФА. Кроме того, проигрыш «сливочным» оказался 30-м для дончан на своем поле, в том числе 20-м в Лиге чемпионов, а также 20-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с испанцами.

На этом фестиваль «черных» юбилеев «Шахтера» не заканчивается. Мяч, забитый Родригу, оказался 70-м, пропущенным нашими командами во встречах с клубами из Испании в Лиге чемпионов и 50-м в домашних поединках с испанцами в еврокубках, а также 50-м пропущенным горняками в играх с теми же испанцами. Кроме того, оранжево-черные «округлили» безвыигрышную серию украинцев в еврокубковом сезоне-2021/22 до 10 матчей (3 ничьи и 7 поражений).

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 20.10.2021 14:25
    0
    Ааааа, хронологічно. Ну так нічого страшного. Виграв би Шахтар в Монако вдома, а не на виїзді, і було би всього лиш вісім безвиграшних матчів поспіль))) Статистика знає все)
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 20.10.2021 14:22
    0
    У кого це третя нічия?
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