Шахтер устроил фестиваль «черных» юбилеев

Поражение от «Реала» (0:5) стало 90-м для «Шахтера» в еврокубковых турнирах. 54 раза горняки уходили с поля побежденными в Лиге чемпионов, 28 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Суперкубке УЕФА. Кроме того, проигрыш «сливочным» оказался 30-м для дончан на своем поле, в том числе 20-м в Лиге чемпионов, а также 20-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с испанцами.

На этом фестиваль «черных» юбилеев «Шахтера» не заканчивается. Мяч, забитый Родригу, оказался 70-м, пропущенным нашими командами во встречах с клубами из Испании в Лиге чемпионов и 50-м в домашних поединках с испанцами в еврокубках, а также 50-м пропущенным горняками в играх с теми же испанцами. Кроме того, оранжево-черные «округлили» безвыигрышную серию украинцев в еврокубковом сезоне-2021/22 до 10 матчей (3 ничьи и 7 поражений).