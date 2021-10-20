Шахтер – Реал: Де Дзерби не поменялся, нам показалось

6:1 – так «Шахтер» перед игрой против «Реала» поиграл мышцами в матче УПЛ против не самой последней команды нашего чемпионата – «Зари». 5:2 – с таким общим счетом «горняки» обыграли в прошлом году «Реал» в групповой стадии чемпионской Лиги. В общем, вице-чемпион Украины визуально имел шансы и предпосылки снова огорчить «королевский клуб». Но в этот раз что-то пошло не так. Явно не так. Давайте разберемся, что. Или кто.

1. Де Дзерби снова начудил

По последним играм «Шахтера» вроде казалось, что тренер «горняков» уже отбросил или, на худой конец, положил куда-то в комод свои идеи в виде коротеньких шортиков, в которых он постоянно дефилировал в «Сассуоло». Одна и та же тактика против всех оппонентов, владение мяча ради владения мяча, даст Бог, повезет – вот, если примитивно, главные аргументы бывшей команды Де Дзерби. Поначалу практически те же аргументы использовал и «Шахтер». Ну, вы все помните: «Александрия», «Минай», «Монако» и особенно «Шериф». После «Интера» и «Динамо» (Суперкубок) показалось, что алленаторе начал меняться. Но после «Реала» можно смело констатировать, что синьор Роберто остался прежним. Его тактика на матч против «сливочных» - сплошная авантюра. Приблизительно такая же, как у Виктора Скрипника в той резонансной игре против «Шахтера». Де Дзерби выставил состав с предельным акцентом на атаку. Мол, главное – сыграть хорошо впереди, а в обороне как-нибудь получится. Не получилось. Причем не только в обороне, но и в атаке.

2. Риторический вопрос: почему без Степаненко?

Ну, вроде бы путем проб и ошибок тренерский штаб «оранжево-черных» определил оптимальную связку в центре поля. Казалось бы, зачем искать добра от добра, если дуэт Майкон – Степаненко работает? Но Мистер решил в этот раз удивить.

В паре к бразильцу был откомандирован его соотечественник Патрик. Такой вариант хорош для, извините, «Ингульца», а не для «Реала». Потому что нужно в центре поля «перегрызать» не кого-то там, а Модрича, Крооса и Каземиро. Да, далеко не факт, что Тарас справился бы с такой задачей – середина поля у «Мадрида» до сих пор топовая. Но Патрик по определению не мог потянуть такой уровень: он иного профиля футболист. Выход Степаненко на замену, при счете 0:4, вместо того же Патрика – ну, это либо профанация от итальянского тренера, либо издевательство.



ФК Шахтер

3. Мотивация и настрой «Реала»

Конечно, обязательно нужно говорить и о сопернике, его готовности и настрое. Победа «Шерифа» в Мадриде для «Шахтера» получилась крайне некомфортной с турнирной точки зрения. Потому что подопечные Анчелотти приехали в Киев злыми и мотивированными. Ни о какой недооценке соперника в этот раз не могло быть и речи. «Реал» был выше классом и уровнем «Шахтера» и в прошлом сезоне, но тогда дончане, заручившись поддержкой, в первую очередь, Фортуны, сумели удивить своего грозного оппонента. В этот раз не сумели. Помимо того, что план на игру у Де Дзерби оказался дрянным, и настоящей тренерской дуэли с Анчелотти не получилось, так еще и «Реал» был сумасшедше настроен. Такой «Реал» сложно было переиграть, выбрав даже правильную тактику, ибо мадридцы попросту превосходили нашу команду как в общем, так и в индивидуальном уровне.

4. Отсутствие Матвиенко и Траоре – два аргумента в пользу Де Дзерби

Без основного защитника и основного нападающего, причем единственного, весьма проблематично рассчитывать на хороший результат в игре против команды уровня «Реала». Опять-таки, нет гарантий, что «Шахтер» сыграл бы более уверенно и результативно, окажись в строю и Матвиенко, и Траоре. Но без этой пары было еще хуже.

Кривцов, хоть и с повязкой капитана – это, извините, некто с гранатой: не знаешь, когда выдернется чека. Но в защиту Де Дзерби стоит отметить, что Витао – еще более стремный вариант. А Бондарь просто еще не готов играть на таком уровне. Вот и получается, что нужно лучшего выбирать из худших. Примерно такой же сценарий – и относительно форварда. Фернандо старался, но не более того. Кульбиты и затемненные очки – в другой раз. Сикан и Мудрик, говорите? Неубедительно, честное слово.

5. Турнирные перспективы – ниже плинтуса



ФК Шахтер

В этом матче нужно было цепляться за очки. Очень нужно было. Увы, не зацепились. Да и не цеплялись вовсе. Но сейчас не об этом. А о том, что шансов на выход из группы фактически не остается. Даже в Лигу Европы. Потому что в Мадриде спустя две недели мало что светит. Как и на «Джузеппе Меацца». Единственная игра, где можно что-то ловить – в Киеве против «Шерифа». Но разница очков – минус пять. А может быть и еще больше. Вроде бы как должны были гнаться за журавлем, а теперь и синицу в руке держим не мы. И что, нужно на кого-то пенять и на что-то сетовать? Разве что на себя.

Нужно было не филонить в Тирасполе, господа.