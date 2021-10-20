Что скажет УЕФА? Фанаты Селтика устроили дерзкий перформанс на матче ЛЕ

Фанаты «Селтика» очень выразительно предъявили претензии к УЕФА во время матча Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (2:0).
Болельщики шотландского клуба развернули большой баннер, на котором было не очень сильно зашифровано послание для футбольных чиновников.
Дело в том, что изначально «Селтик» должен был принимать «Ференцварош» в четвертом туре группового этапа. Однако тогда в Глазго пройдет конференция по климату. Поэтому полиция не сможет обеспечить порядок на стадионе.
Из-за того, что «Селтик» на выходные играет дома матч чемпионата, встречу перенесли еще и на вторник. Более того, начало встречи поставили на 15:30, что стало огромной проблемой для болельщиков. К примеру, еще на одной растяжке красовалась надпись «Полиция и УЕФА – никакого уважения к фанам».
Источник — Daily Record
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