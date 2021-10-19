Лига Европы. Селтик всухую обыграл Ференцварош

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы шотландский «Селтик» дома обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 2:0.
25-летний украинский футболист «Ференцвароша» Александр Зубков попал в заявку на матч, но остался в запасе.
Группа G
«Селтик» — «Ференцварош» — 2:0
Голы: Фурухаси, 57, Тернбулл, 81
«Селтик»: Харт, Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Монтгомери (Скейлз, 76), Макгрегор, Рогич (Битон, 72), Тернбулл, Жота, Фурухаси (Джонстон, 86), Абада (Якумакис, 71).
«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич, Вечеи, Сакариассен (Лончар, 66), Лаидуни (Сомалиа, 67), Нген (Мак, 83), Узуни, Ммаэ.
Предупреждения: Старфельт (28), Ммаэ (40), Ралстон (40), Монтгомери (68).
Источник — Sport.ua
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