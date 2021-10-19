Селтик
2 : 0
Ференцварош
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Селтик всухую обыграл Ференцварош

Хозяева отправили в ворота гостей два безответных мяча

  • 19.10.2021 19:32
  • 751 просмотр
  • 3 комментария
Лига Европы. Селтик всухую обыграл Ференцварош
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы шотландский «Селтик» дома обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 2:0.

25-летний украинский футболист «Ференцвароша» Александр Зубков попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Группа G

«Селтик» — «Ференцварош» — 2:0
Голы: Фурухаси, 57, Тернбулл, 81

«Селтик»: Харт, Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Монтгомери (Скейлз, 76), Макгрегор, Рогич (Битон, 72), Тернбулл, Жота, Фурухаси (Джонстон, 86), Абада (Якумакис, 71).
«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич, Вечеи, Сакариассен (Лончар, 66), Лаидуни (Сомалиа, 67), Нген (Мак, 83), Узуни, Ммаэ.
Предупреждения: Старфельт (28), Ммаэ (40), Ралстон (40), Монтгомери (68).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 19.10.2021 19:43
    +3
    Тю, а венгрюки писали что это команда хорошая а не Ребров классный тренер. И без него они собирались в этом году дойти до 1/4 лиги чемпионов или минимум выиграть лигу Европы. Ну наверное в следующих матчах покажут что они гранд европейского футбола.
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 19.10.2021 20:29
    0
    без реброва це не ференцфарош
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    ~#~
    online
    ~#~, 19.10.2021 20:23
    -1
    В группе важны очки, а не влажность побед.
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