В матче 3-го тура Лиги Европы шотландский «Селтик» дома обыграл венгерский «Ференцварош» (2:0).
Украинский хавбек «Ференцвароша» Александр Зубков весь матч провел в резерве.
Селтик – Ференварош – 2:0. Зубков остался на скамейке. Видео голов и обзор
Голы: Фурухаси, 57, Вечеи, 81 (автогол)
Незабитый пенальти: Макгрегор (Селтик), 62.
ГОЛ! 1:0. Фурухаси, 57 мин.
ГОЛ! 2:0. Вечеи, 81 мин (автогол)
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Тернбулл (Селтик).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Киого Фурухаси (Селтик).
Источник — Sport.ua
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