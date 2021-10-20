КУЧЕР: «Агробизнес не соответствует статусу аутсайдера Первой лиги»

Наставник «Металлиста» высказался после первого поражения в сезоне

  • 20.10.2021 10:30
  • 393 просмотра
  • 2 комментария
КУЧЕР: «Агробизнес не соответствует статусу аутсайдера Первой лиги»
© Футбол 1/2/3. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал поражение свой команды в матче с «Агробизнесом» (1:2), которое стало для харьковчан первым в сезоне.

«Объясняли ребятам, что команда находится внизу турнирной таблицы, но не соответствует этому. Хорошая команда, много хороших игроков. В прошлом году они удачно играли, показывали хорошие результаты.

Мы потеряли концентрацию в начале игры, получили ненужный гол, который всё сломал», - сказал Кучер.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitalik Shevchenko
    Vitalik Shevchenko, 20.10.2021 11:21
    +1
    Игорь Редко, 20.10.2021 10:44
    Александр,еще пару таких игр и Мирон Богданович научит игроков концентрироваться.
    Мирону потрібні Тайсони, Марлоси, а з посередньою командою в нього будуть ще більші проблеми чим у Кучера.
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    Игорь Редко
    Игорь Редко, 20.10.2021 10:44
    0
    Александр,еще пару таких игр и Мирон Богданович научит игроков концентрироваться.
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