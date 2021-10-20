КУЧЕР: «Агробизнес не соответствует статусу аутсайдера Первой лиги»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал поражение свой команды в матче с «Агробизнесом» (1:2), которое стало для харьковчан первым в сезоне.

«Объясняли ребятам, что команда находится внизу турнирной таблицы, но не соответствует этому. Хорошая команда, много хороших игроков. В прошлом году они удачно играли, показывали хорошие результаты.

Мы потеряли концентрацию в начале игры, получили ненужный гол, который всё сломал», - сказал Кучер.