КУЧЕР: «Агробизнес не соответствует статусу аутсайдера Первой лиги»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал поражение свой команды в матче с «Агробизнесом» (1:2), которое стало для харьковчан первым в сезоне.
«Объясняли ребятам, что команда находится внизу турнирной таблицы, но не соответствует этому. Хорошая команда, много хороших игроков. В прошлом году они удачно играли, показывали хорошие результаты.
Мы потеряли концентрацию в начале игры, получили ненужный гол, который всё сломал», - сказал Кучер.
Источник — Футбол 1/2/3
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