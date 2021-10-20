Эдин ДЖЕКО: «Порой сложные голы даются мне легче обычных»

Форвард «Интера» – о забитом мяче в ворота «Шерифа»

  • 20.10.2021 10:09
  • 84 просмотра
  • 0 комментариев
Эдин ДЖЕКО: «Порой сложные голы даются мне легче обычных»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Порой сложные голы даются мне легче обычных. Самым главным сегодня было забивать. Жаль, что пропустили в ответ, - вся команда должна и успешно защищаться, и успешно атаковать. Нам всем вместе нужно совершенствоваться, но мы - на правильном пути. Сегодня создали множество моментов. Так же было и против «Реала» - даже не знаю, почему мы в тот раз не смогли ему забить», - сказал Джеко.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности