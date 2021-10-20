Эдин ДЖЕКО: «Порой сложные голы даются мне легче обычных»

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Порой сложные голы даются мне легче обычных. Самым главным сегодня было забивать. Жаль, что пропустили в ответ, - вся команда должна и успешно защищаться, и успешно атаковать. Нам всем вместе нужно совершенствоваться, но мы - на правильном пути. Сегодня создали множество моментов. Так же было и против «Реала» - даже не знаю, почему мы в тот раз не смогли ему забить», - сказал Джеко.