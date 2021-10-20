В боевом матче 3-го тура Лиги чемпионов в Мадриде «Атлетико» проиграл «Ливерпулю» (2:3).
Лидеры команд Антуан Гризманн и Мохаммед Салах оформили дубли.
Атлетико – Ливерпуль – 2:3. Дубли Гризманна и Салаха. Видео голов и обзор
Голы: Гризманн, 20, 34 – Салах, 8, 78 (пен), Кейта, 13.
Источник — Sport.ua
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