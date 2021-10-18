Атлетико Мадрид
0 : 0
Ливерпуль
19.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Атлетико — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Матрасники» хорошо обороняются, но «красные» очень много забивают

  • 18.10.2021 17:37
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Атлетико — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Атлетико Мадрид

Во вторник, 19 октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет английский «Ливерпуль».

Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Атлетико»

«Матрасники» под руководством Диего Симеоне довольно неплохо начали сезон в чемпионате Испании. После 8-ми сыгранных туров в чемпионате Испании «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11-6.

Пропускает «Атлетико» традиционно мало, меньше только «Севилья» (3), «Атлетик» (4) и «Вильярреал» (5). Но и забивают «матрасники» пока не очень много. Что, впрочем, тоже характерно для команды Симеоне.

И все бы хорошо, но особняком стоит выездное поражение «Алавесу» (0:1) в поединке 7-го тура Ла Лиги. Как можно было проиграть «Алавесу», который после 7-ми сыгранных туров занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 3 очка (да-да, именно в матче с «Атлетико») при разнице мячей 2-12?! Чудны дела твои…

В Лиге чемпионов дела «Атлетико» пока неплохи. Сыграв 0:0 дома с «Порту» в первом матче, во втором поединке испанская команда на выезде одолела «Милан» со счетом 2:1, причем решающий мяч Суарес забил на 97-й минуте встречи.

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» в чемпионате все прекрасно. Ну ладно, почти все. После 8-ми сыгранных туров команда Юргена Клоппа занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков при разнице мячей 22-6.

Стоит отметить, что у «Ливерпуля» пока что самая результативная атака во всей английской Премьер-лиге. «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» забили по 16 мячей, почти на треть меньше. Лидирует в списке бомбардиров 29-летний египетский вингер Мохамед Салах, на счету которого уже 5 забитых мячей (один с пенальти).

В первом туре Лиги чемпионов «красные» дома обыграли «Милан» со счетом 3:2. При этом «Ливерпуль» первым забил, пропустил два мяча в конце первого тайма, но все-таки смог вырвать победу. А во втором матче подопечные Клоппа на выезде откровенно поиздевались над «Порту» — 5:1. Дубль Салаха, дубль Фирмино, гол Мане… И никаких шансов для португальской команды.

Противостояние

Команда, которая любит и умеет обороняться, примет коллектив, который знает толк в атаке. В теории, опытный Симеоне должен разгадать тактические хитрости Клоппа и противопоставить им собственную выверенную игру. Но что будет делать «Атлетико», если гости поймают кураж? Впрочем, на родном стадионе уступить испанцы не должны.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак — Фелипе, Кондогбия, Эрмосо, Триппьер, Лемар, Коке, Де Пауль, Феррейра-Карраско, Суарес, Фелиш.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

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19 октября, вторник

«Атлетико» — «Ливерпуль»
Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано». 22:00
Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Прогноз Sport.ua — 1:1

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(2 голоса)

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