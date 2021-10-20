Порту
1 : 0
Милан
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Топ-битва Атлетико и Ливерпуля с дублем и удалением Гризманна

Очень интересный матч в Мадриде завершился победой гостей

  • 20.10.2021 00:01
  • 1569 просмотров
  • 5 комментариев
Топ-битва Атлетико и Ливерпуля с дублем и удалением Гризманна
© Getty Images/Global Images Ukraine

Одно из самых интересных противостояний тура Лиги чемпионов случилось в Мадриде, где «Атлетико» принимал «Ливерпуль».

Команды не разочаровали болельщиков и выдали отличную битву, которую выиграл «Ливерпуль» со счетом 3:2.

Отметим игру Антуана Гризманна. Французский форвард хозяев успел оформить дубль и получить красную карточку, но как раз после его удаления Красные оформили победный гол силами Салаха.

В другом матче «Порту» обыграл «Милан», оставляя итальянскую команду без набранных очков в нынешней Лиге чемпионов.

Группа B

Атлетико - Ливерпуль 2:3
Голы: Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (с пен), Кейта, 13

Атлетико: Облак, Фелипе, Кондогбия (Хименес, 46), Эрмосо (Льоренте, 80), Триппьер, Карраско, Коке, Де Пол (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Фелиш (Корреа, 80), Гризманн

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Фабиньо, 46), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Салах (Уильямс, 90), Мане (Жота, 63), Фирмино

Удален: Гризманн, 52

Порту - Милан 1:0
Гол: Диас, 65

Порту: Коста, Марио, Мбемба, Пепе, Венделл (Сануси, 46), Урибе, Оливейра (Витинья, 67), Отавио (Груйич, 90), Тереми (Мартинес, 84), Диас, Эванилсон (Корона, 67)

Милан: Татарушану, Калабрия, Кьяер, Томори (Романьоли, 59), Балло-Туре (Калулу, 58), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 67), Селмейкерс, Крунич (Мальдини, 83), Леао, Жиру (Ибрагимович, 58)

1. Ливерпуль - 9
2. Атлетико - 4
3. Порту - 4
4. Милан - 0

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 20.10.2021 00:21
    +4
    Andy_P, 20.10.2021 00:07
    Судьи снова не тянут Ливер
    Ливер ты жрешь по утрам, а клуб Ливерпуль
    Ссылка
    RFirmino
    online
    RFirmino, 20.10.2021 00:14
    +4
    Andy_P, 20.10.2021 00:07
    Судьи снова не тянут Ливер
    Ну да, не тянут. Пеналь чистый)
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
    DICTATOR_UA , 20.10.2021 00:29
    +1
    Реванш
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 20.10.2021 00:23
    +1
    Жаль, что только на второй тайм попал...( Поставили бы лучше этот Шахтер, на первый слот в 19:45!
    Ссылка
    Andy_P
    online
    Andy_P, 20.10.2021 00:07
    -7
    Судьи снова не тянут Ливер
    Ссылка
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