Топ-битва Атлетико и Ливерпуля с дублем и удалением Гризманна

Одно из самых интересных противостояний тура Лиги чемпионов случилось в Мадриде, где «Атлетико» принимал «Ливерпуль».
Команды не разочаровали болельщиков и выдали отличную битву, которую выиграл «Ливерпуль» со счетом 3:2.
Отметим игру Антуана Гризманна. Французский форвард хозяев успел оформить дубль и получить красную карточку, но как раз после его удаления Красные оформили победный гол силами Салаха.
В другом матче «Порту» обыграл «Милан», оставляя итальянскую команду без набранных очков в нынешней Лиге чемпионов.
Группа B
Атлетико - Ливерпуль 2:3
Голы: Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (с пен), Кейта, 13
Атлетико: Облак, Фелипе, Кондогбия (Хименес, 46), Эрмосо (Льоренте, 80), Триппьер, Карраско, Коке, Де Пол (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Фелиш (Корреа, 80), Гризманн
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Фабиньо, 46), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Салах (Уильямс, 90), Мане (Жота, 63), Фирмино
Удален: Гризманн, 52
Порту - Милан 1:0
Гол: Диас, 65
Порту: Коста, Марио, Мбемба, Пепе, Венделл (Сануси, 46), Урибе, Оливейра (Витинья, 67), Отавио (Груйич, 90), Тереми (Мартинес, 84), Диас, Эванилсон (Корона, 67)
Милан: Татарушану, Калабрия, Кьяер, Томори (Романьоли, 59), Балло-Туре (Калулу, 58), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 67), Селмейкерс, Крунич (Мальдини, 83), Леао, Жиру (Ибрагимович, 58)
1. Ливерпуль - 9
2. Атлетико - 4
3. Порту - 4
4. Милан - 0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.