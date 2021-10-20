Топ-битва Атлетико и Ливерпуля с дублем и удалением Гризманна

Одно из самых интересных противостояний тура Лиги чемпионов случилось в Мадриде, где «Атлетико» принимал «Ливерпуль».

Команды не разочаровали болельщиков и выдали отличную битву, которую выиграл «Ливерпуль» со счетом 3:2.

Отметим игру Антуана Гризманна. Французский форвард хозяев успел оформить дубль и получить красную карточку, но как раз после его удаления Красные оформили победный гол силами Салаха.

В другом матче «Порту» обыграл «Милан», оставляя итальянскую команду без набранных очков в нынешней Лиге чемпионов.

Группа B

Атлетико - Ливерпуль 2:3

Голы: Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (с пен), Кейта, 13

Атлетико: Облак, Фелипе, Кондогбия (Хименес, 46), Эрмосо (Льоренте, 80), Триппьер, Карраско, Коке, Де Пол (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Фелиш (Корреа, 80), Гризманн

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Фабиньо, 46), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Салах (Уильямс, 90), Мане (Жота, 63), Фирмино

Удален: Гризманн, 52

Порту - Милан 1:0

Гол: Диас, 65

Порту: Коста, Марио, Мбемба, Пепе, Венделл (Сануси, 46), Урибе, Оливейра (Витинья, 67), Отавио (Груйич, 90), Тереми (Мартинес, 84), Диас, Эванилсон (Корона, 67)

Милан: Татарушану, Калабрия, Кьяер, Томори (Романьоли, 59), Балло-Туре (Калулу, 58), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 67), Селмейкерс, Крунич (Мальдини, 83), Леао, Жиру (Ибрагимович, 58)

1. Ливерпуль - 9

2. Атлетико - 4

3. Порту - 4

4. Милан - 0