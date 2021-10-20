ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко, вернувшись в Динамо, перекроет дорогу Цыганкову»

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал слова Игоря Суркиса о том, что он готов дать возможность Андрею Ярмоленко закончить карьеру в «Динамо»:

«Я думаю, что здесь ничего необычного нет. Такой прецедент в истории «Динамо» был, и не один. И Ребров возвращался после «Вест Хэма», и Шевченко после «Челси». На мой взгляд, это не сработало так, как хотелось бы. Тем не менее, это говорит о том, что президент клуба уважает футболистов, которые состоялись в «Динамо» и не только состоялись, но и принесли крупный доход клубу. Не забываем, что продажа Андрея в «Боруссию» Д ‒ это был один из самых крупных трансферов в истории «Динамо». Поэтому все закономерно, но есть одно «но»: оно заключается в том, что Ярмоленко, наверное, будет претендовать на место игрока основного состава.

Мы должны понимать, что для тех футболистов, которые с ним конкурируют, в данном случае на его позиции сегодня играет Цыганков, это будет не очень приятная новость. Если мы берем опытного и возрастного футболиста, то он перекрывает дорогу другому футболисту. Если такой игрок, как Ярмоленко, появится в «Динамо», он должен играть. В ином случае в этом нет никакого смысла. Я хорошо помню, когда вернулся Ребров, то он играл центрального полузащитника, плеймейкера. Это была комедийная роль. Он не играл в той роли, на которую претендовал. Поэтому, как правило, такие возвращения в чисто спортивном плане приносят клубу ноль. Мы должны понимать, что для «Динамо» – это не путь развития, это ничего не принесет, кроме хайпа, рекламы и финансовых моментов, хотя я сомневаюсь, что и в финансовом плане «Динамо» выиграет.

Во-первых, с точки зрения президента это некорректно, не узнав мнения тренера. Представьте себе, что Луческу что-то программирует в своих тактических схемах и тут – нате, возьмите Ярмоленко! Этим заявлением Суркис показывает свое отношение к решениям тренера. Это неправильно. Вы слышали такие заявления от других президентов? Это заявление – не статусное для «Динамо». 20–30 лет назад – может. Но сейчас «Динамо», мне кажется, солидный клуб.

При этом Ярмоленко не является обладателем «Золотого мяча». Это обычный футболист, хороший ‒ но обычный футболист. Поэтому сказать, что он что-то добавит... Опять же, тут много «но». Сам разговор – положительный с точки зрения восприятия болельщиков и, особенно, фанов «Динамо». Но самое главное идет после слова «но». Один вопрос – спортивный, второй – финансовый, третий – имиджевый и главный – тренер. Что делать тренеру с этим игроком.

До окончания контракта Ярмоленко с «Вест Хэмом» (до лета 2022 года) он возвращаться не будет, потому что он самый высокооплачиваемый игрок в своем клубе. В «Динамо» таких зарплат нет, это зарплата минимум пяти футболистов. Это раз.

Во-вторых, давайте вернемся к Ярмоленко и его форме. В матче с Финляндией в составе сборной Украины его хватило на 70 минут, а уже с Боснией – на 35 минут. Это при том, что полтора сезона он мало играет, должен иметь игровую свежесть. А через год-два минусуйте еще 15-20 минут. Мне кажется, что если заканчивать, то там, где тебя меньше видят.

В украинском чемпионате искры летят, надо двигаться не меньше, чем в Англии. Чего-чего, но борьбы в нашем чемпионате, наверное, даже многовато. Но это наш стиль, то, что у нас лучше получается – бороться. В моем понимании, если уж самодостаточному футболисту сюда приехать, то это чисто ради выставочной игры, развести мяч и закончить. Но это его решение. Даже Шевченко имел в «Челси» больше игровой практики, чем Ярмоленко сейчас в «Вест Хэме» – и тоже ничего не дал «Динамо» на то время.

Всегда нужно искать параллели. Если бы в свое время Леоненко оставили в «Динамо», то кто-то из пары Ребров–Шевченко не заиграл. А теперь представьте, что кто-то из-за Ярмоленко может не заиграть. Вот все говорили, что Ибрагимович поможет «Милану». Я был скептически настроен. Ну и что? «Милан» не стал стабильной командой при нем. Ну добавились зрители – и все.

Если бы Ярмоленко меня спрашивал, то я бы его отговорил. Тут не будет ни денег, ни славы. Я не знаю, что имел ввиду Суркис. Может ему просто задали вопрос. Ну да, он не против ‒ понятно, что он не будет против. Но инициативу в этом плане клуб, наверное, не будет проявлять. Уговаривать футболиста или предлагать сверхбонусы – я не думаю. Ярмоленко не всегда отличался выносливостью и в молодости. Он часто не доигрывал игры. С возрастом люди не становятся более мобильные или выносливые».