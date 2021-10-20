ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко, вернувшись в Динамо, перекроет дорогу Цыганкову»

Украинский тренер прокомментировал слова президента клуба Игоря Суркиса

  • 20.10.2021 05:00
  • 219 просмотров
  • 0 комментариев
ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко, вернувшись в Динамо, перекроет дорогу Цыганкову»
© Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал слова Игоря Суркиса о том, что он готов дать возможность Андрею Ярмоленко закончить карьеру в «Динамо»:

«Я думаю, что здесь ничего необычного нет. Такой прецедент в истории «Динамо» был, и не один. И Ребров возвращался после «Вест Хэма», и Шевченко после «Челси». На мой взгляд, это не сработало так, как хотелось бы. Тем не менее, это говорит о том, что президент клуба уважает футболистов, которые состоялись в «Динамо» и не только состоялись, но и принесли крупный доход клубу. Не забываем, что продажа Андрея в «Боруссию» Д ‒ это был один из самых крупных трансферов в истории «Динамо». Поэтому все закономерно, но есть одно «но»: оно заключается в том, что Ярмоленко, наверное, будет претендовать на место игрока основного состава.

Мы должны понимать, что для тех футболистов, которые с ним конкурируют, в данном случае на его позиции сегодня играет Цыганков, это будет не очень приятная новость. Если мы берем опытного и возрастного футболиста, то он перекрывает дорогу другому футболисту. Если такой игрок, как Ярмоленко, появится в «Динамо», он должен играть. В ином случае в этом нет никакого смысла. Я хорошо помню, когда вернулся Ребров, то он играл центрального полузащитника, плеймейкера. Это была комедийная роль. Он не играл в той роли, на которую претендовал. Поэтому, как правило, такие возвращения в чисто спортивном плане приносят клубу ноль. Мы должны понимать, что для «Динамо» – это не путь развития, это ничего не принесет, кроме хайпа, рекламы и финансовых моментов, хотя я сомневаюсь, что и в финансовом плане «Динамо» выиграет.

Во-первых, с точки зрения президента это некорректно, не узнав мнения тренера. Представьте себе, что Луческу что-то программирует в своих тактических схемах и тут – нате, возьмите Ярмоленко! Этим заявлением Суркис показывает свое отношение к решениям тренера. Это неправильно. Вы слышали такие заявления от других президентов? Это заявление – не статусное для «Динамо». 20–30 лет назад – может. Но сейчас «Динамо», мне кажется, солидный клуб.

При этом Ярмоленко не является обладателем «Золотого мяча». Это обычный футболист, хороший ‒ но обычный футболист. Поэтому сказать, что он что-то добавит... Опять же, тут много «но». Сам разговор – положительный с точки зрения восприятия болельщиков и, особенно, фанов «Динамо». Но самое главное идет после слова «но». Один вопрос – спортивный, второй – финансовый, третий – имиджевый и главный – тренер. Что делать тренеру с этим игроком.

До окончания контракта Ярмоленко с «Вест Хэмом» (до лета 2022 года) он возвращаться не будет, потому что он самый высокооплачиваемый игрок в своем клубе. В «Динамо» таких зарплат нет, это зарплата минимум пяти футболистов. Это раз.

Во-вторых, давайте вернемся к Ярмоленко и его форме. В матче с Финляндией в составе сборной Украины его хватило на 70 минут, а уже с Боснией – на 35 минут. Это при том, что полтора сезона он мало играет, должен иметь игровую свежесть. А через год-два минусуйте еще 15-20 минут. Мне кажется, что если заканчивать, то там, где тебя меньше видят.

В украинском чемпионате искры летят, надо двигаться не меньше, чем в Англии. Чего-чего, но борьбы в нашем чемпионате, наверное, даже многовато. Но это наш стиль, то, что у нас лучше получается – бороться. В моем понимании, если уж самодостаточному футболисту сюда приехать, то это чисто ради выставочной игры, развести мяч и закончить. Но это его решение. Даже Шевченко имел в «Челси» больше игровой практики, чем Ярмоленко сейчас в «Вест Хэме» – и тоже ничего не дал «Динамо» на то время.

Всегда нужно искать параллели. Если бы в свое время Леоненко оставили в «Динамо», то кто-то из пары Ребров–Шевченко не заиграл. А теперь представьте, что кто-то из-за Ярмоленко может не заиграть. Вот все говорили, что Ибрагимович поможет «Милану». Я был скептически настроен. Ну и что? «Милан» не стал стабильной командой при нем. Ну добавились зрители – и все.

Если бы Ярмоленко меня спрашивал, то я бы его отговорил. Тут не будет ни денег, ни славы. Я не знаю, что имел ввиду Суркис. Может ему просто задали вопрос. Ну да, он не против ‒ понятно, что он не будет против. Но инициативу в этом плане клуб, наверное, не будет проявлять. Уговаривать футболиста или предлагать сверхбонусы – я не думаю. Ярмоленко не всегда отличался выносливостью и в молодости. Он часто не доигрывал игры. С возрастом люди не становятся более мобильные или выносливые».

Источник — FanDay

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности