19 октября в Киеве прошел прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (0:5).
Лучшим игроком матча в Киеве в УЕФА назвали форварда Карима Бензема, который забил пятый гол мадридского клуба.
ФОТО. УЕФА назвал лучшего игрока матча Шахтера с Реалом
🌟 MVP 🌟@Benzema | #UCL pic.twitter.com/aTJYZiFRuX— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2021
Источник — Sport.ua
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