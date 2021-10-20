Оценки матча Шахтер – Реал. Винисиус и Бензема провели отличный поединок

19 октября в Киеве прошел прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (0:5).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Феноменальный матч провел Винисиус Жуниор (8.0), на счету которого два гола и голевая передачу. Карим Бензема получил оценку 7.5.
Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Реал» – 0:5:
Замены «Шахтера»: Марлос – 5,5, Маркос Антонио – 4,5, Мудрик – 5,0, Корниенко – 4,5, Степаненко – 5,5.
Замены «Реала»: Марсело – 6,0, Вальверде – 5,5, Камавинга – 6,0, Асенсио – 5,0, Вальехо – б/о.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.