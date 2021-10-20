Оценки матча Шахтер – Реал. Винисиус и Бензема провели отличный поединок

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура ЛЧ

  • 20.10.2021 01:25
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки матча Шахтер – Реал. Винисиус и Бензема провели отличный поединок
© ФК Реал Мадрид

19 октября в Киеве прошел прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (0:5). 

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Феноменальный матч провел Винисиус Жуниор (8.0), на счету которого два гола и голевая передачу. Карим Бензема получил оценку 7.5.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Реал» – 0:5:

   

Замены «Шахтера»: Марлос – 5,5, Маркос Антонио – 4,5, Мудрик – 5,0, Корниенко – 4,5, Степаненко – 5,5.

Замены «Реала»: Марсело – 6,0, Вальверде – 5,5, Камавинга – 6,0, Асенсио – 5,0, Вальехо – б/о.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 02:06
    +1
    Игроки Реала, это совсем другой уровень. Тут даже сравнивать некорректно.
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