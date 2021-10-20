АНЧЕЛОТТИ: «Винни провел отличный матч. Нужно все взвесить перед Класико»

Главный тренер «Реала» рассказал о выездной победе над «Шахтером» в ЛЧ

  • 20.10.2021 01:47
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  • 1 комментарий
АНЧЕЛОТТИ: «Винни провел отличный матч. Нужно все взвесить перед Класико»
© ФК Шахтер. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал о выездной победе над «Шахтером» (5:0) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

– Как можно описать одним словом первый гол Винисиуса Жуниора? Согласны, что такая игра и результат – это лучший способ подготовиться к Класико с «Барселоной», которое состоится в воскресенье?

– Винни провел отличный матч. Но сегодня сложно выделить кого-то одного, хорошо сыграла вся команда. Мы хорошо защищались, у нас получался высокий прессинг и контратаки. И это действительно добавляет нам уверенности в преддверии поединка с «Барселоной». 

– Складывается впечатление, что Винисиус каждый раз выглядит все спокойнее, когда оказывается с мячом на ударной позиции. Он уже не так спешит, как раньше, и больше забивает. Согласны?

– Действительно, Винни стал лучше. Он прекрасно играл в первой половине сезона, сейчас он также был очень быстрым, много двигался, забил хорошие голы. Видно, что он наслаждается игрой на поле.

– А как вы оцениваете другого бразильца – Родриго, которого вы обняли после замены? Заслуживает ли он сыграть и против «Барселоны»?

– Действительно, игра Родриго мне также понравилась. Он хорошо действовал в защите, участвовал в контратаках. Выйдет ли он на поединок с «Барселоной», пока не знаю. Однако действительно сложно менять футболистов, которые провели такой хороший матч.  

– Этот поединок может повлиять на ваши планы относительно состава на игру с «Барселоной»? Например, отдыхал Федерико Вальверде.

– Правда, после такого матча мне есть над чем подумать. Очень понравилась игра. Вальверде вернулся в клуб только в субботу, в то время как вся команда отдыхала, поэтому он начал поединок на скамейке. Нужно все взвесить и оценить. 

– Когда в 2015 году вы расстались с Каримом Бензема, он больше играл для партнеров, а сейчас создается впечатление, что у него больше голода и амбиций. Это главное отличие?

– Сейчас он является настоящим лидером, таким как могут быть Кроос, Каземиро, Модрич. Он больше приобрел лидерских качеств, но как футболист мне нравился и тогда, а теперь, может, еще больше. 

– «Реал» сыграл на ноль в обороне. Повлияла ли на результат форма и действия Милитао? 

– Действительно, мы защищались хорошо. А если нам не забивают, то всегда больше шансов победить. Но важна не индивидуальная, а командная игра. Так что это заслуга не только защитников и вратаря, но и хавбеков, которые отлично выполняли свою работу. 

– Спустя пять с половиной месяцев в строй вернулся Ферлан Менди. Насколько это придает стабильности левому флангу, который хромал в начале сезона? 

– Возвращение Менди очень важно для нас. Он прекрасно обороняется и двигается по флангу, провел очень хорошие 65 минут. 

– Впервые за долгое время в середине поля можно было увидеть вместе Крооса, который пропустил 8 матчей, Каземиро и Модрича. Чем Кроос улучшает игру «Реала» в центре?

– У Крооса очень четкий пас, он действует с холодной головой, принимает правильные решения и не боится давления. Это три игрока, которые выиграли абсолютно все, но у них до сих пор остается голод к победам. Мы можем только аплодировать им.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 20.10.2021 02:12
    +1
    Согласны, что такая игра и результат – это лучший способ подготовиться к классико с «Барселоной»
    ---------------
    Докатились. Игру с Шахтёром в ЛЧ рассматривают в качестве тренировки.
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