У Кочергина есть предложения от зарубежных клубов

Как уже сообщалось, 25-летний полузащитник Владислав Кочергин переведен в дубль «Зари» из-за отказа продлевать контракт с клубом. По информации источника, клуб предложил игроку новый контракт на улучшенных условиях, однако Владислав не намерен принимать это предложение.

Кочергин имеет несколько предложений от клубов из других чемпионатов и сейчас определяется со своим будущим. Отметим, что летом сообщалось об интересе к игроку со стороны ПАОКа.

В нынешнем сезоне Кочергин сыграл за «Зорю» 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.