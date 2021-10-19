У Кочергина есть предложения от зарубежных клубов

Пока хавбек переведен в дубль «Зари»

  • 19.10.2021 16:24
  • 1647 просмотров
  • 4 комментария
У Кочергина есть предложения от зарубежных клубов
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Как уже сообщалось, 25-летний полузащитник Владислав Кочергин переведен в дубль «Зари» из-за отказа продлевать контракт с клубом. По информации источника, клуб предложил игроку новый контракт на улучшенных условиях, однако Владислав не намерен принимать это предложение.

Кочергин имеет несколько предложений от клубов из других чемпионатов и сейчас определяется со своим будущим. Отметим, что летом сообщалось об интересе к игроку со стороны ПАОКа.

В нынешнем сезоне Кочергин сыграл за «Зорю» 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 19.10.2021 16:59
    +2
    VVO, 19.10.2021 16:43
    Або ж як і Юрченко посидить без команди і в умовну Десну, Минай ...
    Может в 1 ю Лигу в Европе его и возьмут
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    Davidson
    online
    Davidson, 19.10.2021 17:04
    +1
    У Юрченко тоже были ,и он сейчас в Десне
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    VVO
    online
    VVO, 19.10.2021 16:43
    +1
    slavaragulyam, 19.10.2021 16:37
    чую мы потеряем сборника, в российский чемпионат уйдёт.
    Або ж як і Юрченко посидить без команди і в умовну Десну, Минай ...
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 16:37
    -4
    чую мы потеряем сборника, в российский чемпионат уйдёт.
    Ссылка
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