У Кочергина есть предложения от зарубежных клубов

Как уже сообщалось, 25-летний полузащитник Владислав Кочергин переведен в дубль «Зари» из-за отказа продлевать контракт с клубом. По информации источника, клуб предложил игроку новый контракт на улучшенных условиях, однако Владислав не намерен принимать это предложение.
Кочергин имеет несколько предложений от клубов из других чемпионатов и сейчас определяется со своим будущим. Отметим, что летом сообщалось об интересе к игроку со стороны ПАОКа.
В нынешнем сезоне Кочергин сыграл за «Зорю» 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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