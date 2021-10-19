Известны лучшие игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком 11-го тура УПЛ был признан форвард «Ворсклы» Рангел. Он оформил дубль в матче против «Александрии», и помог своей команде победить со счетом 2:1.
В борьбе за звание лучшего игрока тура он всего на один балл опередил хавбека «Шахтера» Фернандо.
А вот награда лучшему тренеру тура таки отправилась в «Шахтер» - ее завоевал Роберто Де Дзерби. Его команда разгромила «Зарю» со счетом 6:1.
Источник — УПЛ
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