Известны лучшие игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком 11-го тура УПЛ был признан форвард «Ворсклы» Рангел. Он оформил дубль в матче против «Александрии», и помог своей команде победить со счетом 2:1.

В борьбе за звание лучшего игрока тура он всего на один балл опередил хавбека «Шахтера» Фернандо.

А вот награда лучшему тренеру тура таки отправилась в «Шахтер» - ее завоевал Роберто Де Дзерби. Его команда разгромила «Зарю» со счетом 6:1.