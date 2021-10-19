Зинедин ЗИДАН: «Я бы отдал Золотой мяч Кариму Бензема»

Экс-наставник «Реала» считает, что его соотечественник сейчас выступает на космическом уровне

  • 19.10.2021 10:10
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Зинедин ЗИДАН: «Я бы отдал Золотой мяч Кариму Бензема»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает французского нападающего Карима Бензема главным претендентом на «Золотой мяч» в 2021 году.
 
«Карим сейчас на космическом уровне. Я бы отдал ему «Золотой мяч» – он заслуживает награду. Карим невероятный игрок, было честью тренировать его. Он умеет на поле делать все. Он демонстрирует высочайший уровень и надеюсь, что будет вознагражден «Золотым мячом», – сказал Зидан.
 
Отметим, что Бензема под руководством французского тренера выиграл в «Реале» 11 титулов.

Кто получит Золотой мяч? Объявлены все претенденты на трофей

Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Микола
    online
    Микола, 19.10.2021 11:11
    0
    Роберт Левандовски — без вариантов.
    Кариму еще расти надо
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