Зинедин ЗИДАН: «Я бы отдал Золотой мяч Кариму Бензема»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает французского нападающего Карима Бензема главным претендентом на «Золотой мяч» в 2021 году.



«Карим сейчас на космическом уровне. Я бы отдал ему «Золотой мяч» – он заслуживает награду. Карим невероятный игрок, было честью тренировать его. Он умеет на поле делать все. Он демонстрирует высочайший уровень и надеюсь, что будет вознагражден «Золотым мячом», – сказал Зидан.



Отметим, что Бензема под руководством французского тренера выиграл в «Реале» 11 титулов.

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