Во вторник, 19 октября, в Порту на стадионе «Драгау» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют португальский «Порту» и итальянский «Милан». Стартовый свисток немецкого рефери Феликса Брыха из Мюнхена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Порту



Ситуация в квартете B постепенно начала выходить из-под контроля двух команд, которых еще до старта группового этапа считали претендентами на борьбу, в первую очередь, за место в Лиге Европы УЕФА. Однако, пока явные фавориты в лице «Ливерпуля» и «Атлетико» будут выяснять отношения исключительно между собой, португальский «Порту» имеет все шансы окончательно отбросить итальянский «Милан» на последнюю строчку турнирной таблицы. Случится это, с наибольшей долей вероятности, лишь в одном случае – если «драконы» победят в обоих поединках двухматчевой спаренной дуэли.

Для выполнения этой задачи у команды Сержиу Консейсау имеется за плечами опыт крупной неудачи в домашней игре против коллектива Юргена Клоппа (1:5), навыки добывания одного балла на «Ванда Метрополитано» (0:0), а также беспроигрышная серия на внутренней арене, которую дополнил выход в следующий раунд национального Кубка на минувших выходных. Единственное, что может беспокоить португальского наставника на этом фоне, так это травма полузащитника Пауло Отавио. Однако, «Порту» точно не привыкать играть без своего лидера атакующей линии хоть весь групповой этап Лиги чемпионов.

Милан



«Россонери» настолько долго ждали возвращения в главный клубный турнир Старого Света, что, когда наконец-то сумели заработать себе право на участие в нем, не нашли в себе сил конкурировать с лучшими командами Европы. Матчи против «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» были для подопечных Стефано Пьоли преисполненными борьбы и эмоций, однако их исход был одинаков в плане набранных очков – два поражения, 2:3 и 1:2 соответственно. Как итог, на дуэль против «Порту» «Милан» заходит в совершенно невыгодном положении, а цена его возможной ошибки будет как никогда ранее высока.

В последнее время «красно-черные» достаточно много пропускают, поэтому особо возлагать надежды на оборону им не приходится. Куда более перспективной точкой для приложения усилий, но и тут может сложиться ситуация, аналогичная домашней игре против «матрасников», когда команда столкнулась с необходимостью забивать голы, однако не сумела справиться с давлением более опытных в плане еврокубковых баталий соперников. «Милан» достаточно успешен на внутренней арене в этом сезоне, но сумеет ли он перенести эти результаты и на еврокубки?

Ориентировочные составы



«Порту»: Кошта – Венделл, Маркано, Пепе, Сануси – Урибе, Оливейра – Луис Диас, Корона – Тареми, Мартинес.

«Милан»: Тэтэрушану – Балло-Туре, Романьоли, Томори, Калабрия – Тонали, Беннасер – Леау, Крунич, Салемакерс – Жиру.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды вполне способны сыграть в результативный футбол, а угроза остаться с пустыми руками будет подгонять гостей сильнее, чем их соперников. Нашей ставкой будет позиция – «Милан» не проиграет и ТБ 3.5 с коэффициентом 5.50 по линии Parimatch.

19 октября, вторник