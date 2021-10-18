Во вторник, 19 октября, состоится поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» примет мадридский «Реал».
Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Арбитр из Германии Кристьян Дингерт даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
«Шахтер» - «Реал». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Шахтер» — «Реал» покажет видеосервис MEGOGO. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Реал».
Источник — Sport.ua
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