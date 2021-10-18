18 октября состоится матч 11-го тура УПЛ, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Черноморец – Верес. Стартовые составы команд
Черноморец: Кучерук, Кадири, Биловар, Вантух, Путря (кап), Михайленко, Исаенко, Смирный, Авагимян, Цитаишвили, Ванат.
Запас: Варакута, Дубко, Кузык, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачиберадзе, Кравченко, Брагару.
Главный тренер: Юрий Мороз.
Верес: Когут (кап), Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич, М. Шестаков.
Запас: Кичак, С. Шестаков, Махнев, Петько, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гегедош, Сергийчук.
Главный тренер: Юрий Вирт.
Источник — Sport.ua
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