Виталий ВЕРНИДУБ: «Победа Шерифа над Реалом? Вся семья была ошарашена»

Защитник луганской «Зари» Виталий Вернидуб вспомнил сенсационную победу над «Реалом» «Шерифа», который тренирует его отец, Юрий Вернидуб:

«Мы смотрели трансляцию всей семьей. Даже сына не отпустил на следующий день в школу, оставил дома, потому что поздний матч: «Давай смотреть». Если честно, то я не поверил. Думал, сейчас что-то произойдет — или раздастся свисток, или отменят.

Человек прекрасно выполнил, попал так невероятно — еще и на 90-й минуте. Это фантастика! Незабываемые эмоции пережили не только те футболисты, которые принимали участие в матче, но и вся наша семья была ошарашена.

Я с перепугу аж заматерился. Вовремя остановился, потому что рядом дети. Это было фантастически. Я подскочил с дивана, радовался неимоверно».