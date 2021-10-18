Виталий ВЕРНИДУБ: «Победа Шерифа над Реалом? Вся семья была ошарашена»

Защитник «Зари» - об успехах своего отца

  • 18.10.2021 17:59
  • 961 просмотр
  • 2 комментария
Виталий ВЕРНИДУБ: «Победа Шерифа над Реалом? Вся семья была ошарашена»
© ФК Заря. Виталий Вернидуб

Защитник луганской «Зари» Виталий Вернидуб вспомнил сенсационную победу над «Реалом» «Шерифа», который тренирует его отец, Юрий Вернидуб:

«Мы смотрели трансляцию всей семьей. Даже сына не отпустил на следующий день в школу, оставил дома, потому что поздний матч: «Давай смотреть». Если честно, то я не поверил. Думал, сейчас что-то произойдет — или раздастся свисток, или отменят.

Человек прекрасно выполнил, попал так невероятно — еще и на 90-й минуте. Это фантастика! Незабываемые эмоции пережили не только те футболисты, которые принимали участие в матче, но и вся наша семья была ошарашена.

Я с перепугу аж заматерился. Вовремя остановился, потому что рядом дети. Это было фантастически. Я подскочил с дивана, радовался неимоверно».

Источник — Футбол 24

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 18.10.2021 18:47
    +1
    так вот как он травму получил, неудачно подскочил с дивана))))) наверное об потолок ударился
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 18.10.2021 18:02
    -4
    Один раз в год и палка стреляет.
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