Михаил МУДРИК: «Это не только моя победа, а и моих родителей»

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, где находится его медаль победителя Суперкубка Украины.

«В Краснограде дома висит на своем месте. Это не только моя победа, а и моих родителей. Поэтому пусть они тоже полюбуются и порадуются за меня», - признался Мудрик.

Напомним, что «Шахтер» стал обладателем Суперкубка Украины, обыграв «Динамо» со счетом 3:0.