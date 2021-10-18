Михаил МУДРИК: «Это не только моя победа, а и моих родителей»

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, где находится его медаль победителя Суперкубка Украины.
«В Краснограде дома висит на своем месте. Это не только моя победа, а и моих родителей. Поэтому пусть они тоже полюбуются и порадуются за меня», - признался Мудрик.
Напомним, что «Шахтер» стал обладателем Суперкубка Украины, обыграв «Динамо» со счетом 3:0.
Источник — BurBuzz
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