Михаил МУДРИК: «Это не только моя победа, а и моих родителей»

Талант «Шахтера» рассказал, где находится его медаль победителя Суперкубка Украины

  • 18.10.2021 12:19
  • 648 просмотров
  • 1 комментарий
Михаил МУДРИК: «Это не только моя победа, а и моих родителей»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, где находится его медаль победителя Суперкубка Украины.

«В Краснограде дома висит на своем месте. Это не только моя победа, а и моих родителей. Поэтому пусть они тоже полюбуются и порадуются за меня», - признался Мудрик.

Напомним, что «Шахтер» стал обладателем Суперкубка Украины, обыграв «Динамо» со счетом 3:0.

Источник — BurBuzz

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Станислав Лагуцкий
    Станислав Лагуцкий, 18.10.2021 12:40
    0
    такого міста немае красноград
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