Виктор ВАЦКО: «Малиновский и Петраков должны спрятать свое эго»

Специалист считает, что тренер и футболист обязаны сесть за стол переговоров

  • 18.10.2021 11:39
  • 537 просмотров
  • 14 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Малиновский и Петраков должны спрятать свое эго»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о конфликте между и.о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым и 28-летним украинским хавбеком «Аталанты» Русланом Малиновским.

Петраков не вызвал Малиновского на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).

«Можно констатировать: футболисты сборной Боснии, которые вышли на замену, усилили игру. А футболисты, вышедшие на замену у сборной Украины, игру не усилили. После слов Петракова о том, что не было атакующего игрока на замену Шапаренко, все украинские болельщики разводят руками.

Если человек играет в Лиге чемпионов, в одной из лучших команд Серии А, и Петраков говорит, что Малиновский не подходит под его тактические схемы, возникает вопрос — где логика? Еще вопрос: Босния нас закрыла, но мы должны же как-то контратаковать? Вы видели предпосылки для качественных выходов из обороны в атаку во втором тайме? Мы не настолько богатая страна как Испания, Италия, Англия или Франция. При нашем отсутствии богатств мы не имеем права разбрасываться лучшими нашими игроками. Малиновский как футболист, Петраков как тренер — нужно свое эго спрятать где-то далеко и сесть за стол переговоров, достичь консенсуса.

Павелко, как президент Украинской ассоциации футбола, Павелко, которого мы знаем как человека, который хорош в переговорных процессах, он должен выступить посредником. Я понимаю, почему этого он не делал сейчас. Потому что есть решение тренера, чтобы не оказывать давление на тренера, чтобы потом мы не говорили, что Петраков выкинул Малиновского из состава, а Павелко надавил. Он должен сесть с ними, посадить их за один стол переговоров, налить чая, потому что больше ничего нельзя, объединить и договориться. С Боснией у нас очень важная игра на выезде», — отметил Вацко.

Последний поединок группового этапа отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yass
    online
    Yass, 18.10.2021 12:06
    +3
    "Павелко, которого мы знаем как человека, который хорош в переговорных процессах"
    Со швейцарцами за Лигу наций договорился, с Шевченко за продление контракта договорился
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 18.10.2021 11:44
    +2
    Афигеть.
    А если Украина не пройдет на ЧМ, Малиновского уволят?
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
    Володимир Семигайло, 18.10.2021 12:09
    +1
    Вацко про себе,він же відмовився від власного его,повернувшись на канали "Футбол".
    Ссылка
    samko
    online
    samko, 18.10.2021 11:53
    +1
    Задолбали Малиновским - будешь тренировать сборную - пригласишь его, а еще Коваленко и Судакова
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
    Богдан Саженко, 18.10.2021 12:42
    0
    Малиновський повинен публічно перед
    Петраковаим вибачитися на всю україну .Вже вся Україна не хоче бачити в збірній подібних малиновських Краще більшє Яремчуків і Ярмоленків .Якщо навіть команда не підтримала Малиновського проти петракова ,до чого тут Петраков?
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    Богдан Саженко
    online
    Богдан Саженко, 18.10.2021 12:39
    0
    хто такий малиновський?І коли він в останній час підсилював гру збірной Укроаїни?вацко балабол безмозковий
    Ссылка
    Ommm
    online
    Ommm, 18.10.2021 12:38
    0
    slavasprostitutkam, 18.10.2021 11:59
    сочувствую тебе, если у тебя такие авторитеты.
    Посочувствуй сам себе, может по-легче станет
    Ссылка
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 18.10.2021 12:26
    0
    Смотрел игру Аталанты последнюю, где Малина не играл и Аталанта разромно победила. Иличич феерил, скажем так. Есть чуйка что может сесть на банку Руслан.
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 18.10.2021 12:17
    0
    slavasprostitutkam, 18.10.2021 12:02
    вообще надо сделать так чтобы болельщики выбирали тренера голосованием, через голосование указывали кому его приглашать и как играть. у нас народ ведь всегда всех умнее, надо уже всё делать через голосованием, мы тогда точно выиграем какой-нибудь турнир.
    Не дай, Боже...
    Ссылка
    slavasprostitutkam
    online
    slavasprostitutkam, 18.10.2021 11:58
    0
    Если человек играет в Лиге чемпионов, в одной из лучших команд Серии А, и Петраков говорит, что Малиновский не подходит под его тактические схемы, возникает вопрос — где логика?
    ---
    давайте Лунина поставим в нападении, он игрок Реала, это ещё круче чем игрок Бенфики. вацько, твоё это ловить рыбу в платных водоёмах, что ты забыл в журналистике.
    Ссылка
    Ommm
    online
    Ommm, 18.10.2021 11:56
    0
    Всегда считал Вацко умнейшим человеком, жаль у нас тренера, президенты УАФ, люди сомнительного склада ума
    Ссылка
    slavasprostitutkam
    online
    slavasprostitutkam, 18.10.2021 11:59
    -1
    Ommm, 18.10.2021 11:56
    Всегда считал Вацко умнейшим человеком, жаль у нас тренера, президенты УАФ, люди сомнительного склада ума
    сочувствую тебе, если у тебя такие авторитеты.
    Ссылка
    slavasprostitutkam
    online
    slavasprostitutkam, 18.10.2021 12:02
    -2
    вообще надо сделать так чтобы болельщики выбирали тренера голосованием, через голосование указывали кому его приглашать и как играть. у нас народ ведь всегда всех умнее, надо уже всё делать через голосованием, мы тогда точно выиграем какой-нибудь турнир.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
    Alex Suz, 18.10.2021 12:04
    -5
    Петраков тут не причём
    Мажоров гнать в шею из сборной
    Ссылка
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