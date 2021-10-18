Виктор ВАЦКО: «Малиновский и Петраков должны спрятать свое эго»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о конфликте между и.о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым и 28-летним украинским хавбеком «Аталанты» Русланом Малиновским.

Петраков не вызвал Малиновского на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).

«Можно констатировать: футболисты сборной Боснии, которые вышли на замену, усилили игру. А футболисты, вышедшие на замену у сборной Украины, игру не усилили. После слов Петракова о том, что не было атакующего игрока на замену Шапаренко, все украинские болельщики разводят руками.

Если человек играет в Лиге чемпионов, в одной из лучших команд Серии А, и Петраков говорит, что Малиновский не подходит под его тактические схемы, возникает вопрос — где логика? Еще вопрос: Босния нас закрыла, но мы должны же как-то контратаковать? Вы видели предпосылки для качественных выходов из обороны в атаку во втором тайме? Мы не настолько богатая страна как Испания, Италия, Англия или Франция. При нашем отсутствии богатств мы не имеем права разбрасываться лучшими нашими игроками. Малиновский как футболист, Петраков как тренер — нужно свое эго спрятать где-то далеко и сесть за стол переговоров, достичь консенсуса.

Павелко, как президент Украинской ассоциации футбола, Павелко, которого мы знаем как человека, который хорош в переговорных процессах, он должен выступить посредником. Я понимаю, почему этого он не делал сейчас. Потому что есть решение тренера, чтобы не оказывать давление на тренера, чтобы потом мы не говорили, что Петраков выкинул Малиновского из состава, а Павелко надавил. Он должен сесть с ними, посадить их за один стол переговоров, налить чая, потому что больше ничего нельзя, объединить и договориться. С Боснией у нас очень важная игра на выезде», — отметил Вацко.

Последний поединок группового этапа отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.