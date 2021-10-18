Селезнев рассказал, почему показал непристойный жест болельщикам

Форвард «Миная» Евгений Селезнев объяснил, почему показал средний палец болельщикам во время матча 8-го тура УПЛ против «Ворсклы».



«Я никогда не считал себя популярным. На меня постоянно выливается очень много критики за то, что я говорю правду, могу матюкнуться. Я такой есть сам по себе. Я не люблю лебезение, не люблю вилять, как это все делают, носить 2-3 маски. Что я думаю, то и говорю. Может, поэтому кому-то не нравлюсь.



Вот меня дисквалифицировали. Я понимал, что не имел права показывать «фак ю», но когда тебя люди провоцируют и говорят... Я эмоциональный человек, тяжело сдержаться. Хотя я не имел права этого делать, я это признаю», – сказал Селезнев.



Отметим, что футболиста дисквалифицировали на два матча за демонстрацию непристойного жеста.