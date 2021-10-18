Селезнев рассказал, почему показал непристойный жест болельщикам

Нападающий «Миная» признал, что виноват

  • 18.10.2021 10:26
  • 914 просмотров
  • 1 комментарий
Селезнев рассказал, почему показал непристойный жест болельщикам
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев объяснил, почему показал средний палец болельщикам во время матча 8-го тура УПЛ против «Ворсклы».
 
«Я никогда не считал себя популярным. На меня постоянно выливается очень много критики за то, что я говорю правду, могу матюкнуться. Я такой есть сам по себе. Я не люблю лебезение, не люблю вилять, как это все делают, носить 2-3 маски. Что я думаю, то и говорю. Может, поэтому кому-то не нравлюсь.
 
Вот меня дисквалифицировали. Я понимал, что не имел права показывать «фак ю», но когда тебя люди провоцируют и говорят... Я эмоциональный человек, тяжело сдержаться. Хотя я не имел права этого делать, я это признаю», – сказал Селезнев.
 
Отметим, что футболиста дисквалифицировали на два матча за демонстрацию непристойного жеста.

Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 18.10.2021 10:28
    +2
    Не хватает кормильцу денег!! Вот и психует!! Что тут не понятного?
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