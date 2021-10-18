Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто вам сказал, что мы сильнее боснийцев?»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поединке украинской национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Мы вторые игры всегда, по сути, проваливаем. Здесь тоже так получилось. 30 минут поиграли — и потом просто встали. Потом играли только боснийцы. Наши футболисты уставшие, потому что играют одни и те же. Я люблю, когда есть моменты. Это главное. Кто вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю. Почему заменили Ярмоленко? Потому что он, по сути, сдулся. Почему он сдулся? Как говорил Лобановский: «Играем 90 минут». После 30-й минуты должен был выходить Степаненко. Причем пять штук. Мы отбирали мяч, моменты создавали только боснийцы. Если забил бы Тымчик, то 2:0 — и совсем другая игра. Тут надо разбирать, почему команда выходит уставшей на вторые игры, и почему не забиваются голы. Соперник прибавил, а мы сдулись», — считает Леоненко.