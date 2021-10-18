В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:2.
События матча
|89'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Тоттенхэм).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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