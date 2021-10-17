Кому стало плохо? Тоттенхем победил Ньюкасл в матче, который прерывался

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» выиграл у «Ньюкасла» (3:2). У победителей отличились Танги Ндомбеле, Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Матч прерывался на некоторое время из-за того, что одному из фанатов стало плохо на трибунах. Один из медиков команды хозяев поля побежал на трибуны, чтобы оказать помощь человеку.

АПЛ. 8-й тур

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 2:3

Голы: Уилсон, 2, Дайер, 89 (автогол) – Ндомбеле, 17, Кейн, 22, Сон Хын Мин, 45+4.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Манкильо, Ласкеллес, Хэйден, Уиллок (Мерфи, 77), Лонгстафф (Шелви, 60), Сен-Максимен, Уилсон (Фрэйзер, 77), Жоэлинтон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Ромеро, Регилон, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ндомбеле, Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Лонгстафф, 34. Кларк, 54. Эмерсон Роял, 64. Хэйден, 68. Шелви, 78. Жоэлинтон, 90+3.

Удаление: Шелви, 83.

Судья: Марринер.

17 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

ФОТО. Медик с дефибриллятором заходит на трибуны с помощью стюарда

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine