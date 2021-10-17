Кому стало плохо? Тоттенхем победил Ньюкасл в матче, который прерывался

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» выиграл у «Ньюкасла» (3:2). У победителей отличились Танги Ндомбеле, Харри Кейн и Сон Хын Мин.
Матч прерывался на некоторое время из-за того, что одному из фанатов стало плохо на трибунах. Один из медиков команды хозяев поля побежал на трибуны, чтобы оказать помощь человеку.
АПЛ. 8-й тур
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 2:3
Голы: Уилсон, 2, Дайер, 89 (автогол) – Ндомбеле, 17, Кейн, 22, Сон Хын Мин, 45+4.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Манкильо, Ласкеллес, Хэйден, Уиллок (Мерфи, 77), Лонгстафф (Шелви, 60), Сен-Максимен, Уилсон (Фрэйзер, 77), Жоэлинтон.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Ромеро, Регилон, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ндомбеле, Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.
Предупреждения: Лонгстафф, 34. Кларк, 54. Эмерсон Роял, 64. Хэйден, 68. Шелви, 78. Жоэлинтон, 90+3.
Удаление: Шелви, 83.
Судья: Марринер.
17 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
ФОТО. Медик с дефибриллятором заходит на трибуны с помощью стюарда
Источник — Sport.ua
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