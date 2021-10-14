В воскресенье, 17 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле состоится матч восьмого тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм». Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

«Ньюкасл»

«Сороки» начали текущий сезон крайне неудачно. По итогам семи игр они не добыли ни одной победы, четыре раза проиграв и трижды сыграв вничью, занимая предпоследнее место. Безусловно, такие результаты не могут радовать ни болельщиков, ни новое руководство. Именно поэтому уже несколько недель ходят слухи об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла». И хоть официально об этом еще не объявлено, список кандидатов на его замену с каждым днем увеличивается.

Ощутимых изменений в стане команды из Ньюкасла можно ждать уже зимой, когда новые богатые владельцы намерены знатно потратиться и усилить команду качественными футболистами. А об объявленных целях по победе в АПЛ и еврокубках все уже слышали. Так что ждем еще одну сильную команду в АПЛ.

Помимо неудачного выступления в АПЛ «Ньюкасл» уже успел вылететь и из Кубка английской лиги, дома по пенальти уступив «Бернли».

«Тоттенхэм»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту также в этом сезоне пока не блещут. «Шпоры» набрали 12 очков и пока идут лишь восьмыми. Они четыре раза победили и трижды проиграли. Безусловно, задачей «Тоттенхэма» будет попадание в топ-4 по итогам сезона, но, откровенно говоря, справиться с этим команде будет крайне сложно.

Команда из Лондона продолжает борьбу в Кубке английской лиги. «Шпоры» уже прошли «Вулверхэмптон» и теперь сыграют против «Бернли».

Также «Тоттенхэм» уверенно выступает на евроарене. Правда, думается, что участие в Лиге конференций не доставляет особой радости ни фанатам, ни руководству. Они хотят большего. Тем не менее, команда Нуну Эшпириту Санту уже сыграла вничью с «Ренном» и разгромила «Муру». С выходом из группы у «Тоттенхэма», конечно, не должно быть проблем.

История встреч

Соперники провели между собой 164 матча. Небольшое преимущество на стороне «Тоттенхэма», который одержал 71 победу. На счету «Ньюкасла» 59 викторий. Еще 34 встречи завершились вничью.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дарлоу, Ричи, Фернандес, Кларк, Мерфи, Лонгстафф, Жоэлинтон, Хэйден, Хендрик, Гэйл, Сен-Максимен.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Регилон, Дайер, Ромеро, Ндомбеле, Хейбьерг, Ло Чельсо, Сон, Лукас, Кейн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

17 октября, воскресенье