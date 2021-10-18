В матче 9-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своем поле обыграла «Валенсию» со счетом 3:1.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Барселона).
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Барселона).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Гайя (Валенсия).
Источник — MEGOGO
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