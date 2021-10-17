9-й тур
Барселона
3 : 1
Валенсия
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Барселона обыграла Валенсию и вышла на 7-е место Ла Лиги

В вечернем матче 9-го тура чемпионата Испании сошлись гранды

  • 17.10.2021 23:59
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ВИДЕО. Барселона обыграла Валенсию и вышла на 7-е место Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Валенсию» со счетом 3:1.

У каталонцев голы забили Ансу Фати, Мемфис Депай (с пенальти) и Фелипе Коутиньо. У «Валенсии» отличился Хосе-Луис Гайя.

«Барселона» теперь занимает 7-е место в таблице (15 очков), а лидирует «Реал Сосьедад» (20). 

Ла Лига. 9-й тур

«Барселона» – «Валенсия» – 3:1

Голы: Фати, 13, Депай, 41 (пен), Коутиньо, 85 – Гайя, 5.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто (Мингеса, 71), Гарсия, Дест (Агуэро, 87), Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Гонсалес, 71), Депай, Фати (Коутинью, 59).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Фулькье (Муса, 75), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Солер, Гонсалу Гедеш (Черышев, 75), Гомес (Вальехо, 86), Дуро (Маркос Андре, 59).

Предупреждения: Гави, 20. Бускетс, 32. Хосе Гайя, 39. Фулькье, 63. Гомес, 82.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

17 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Другие матчи игрового дня:

  • Райо Вальекано – Эльче – 2:1 (Эрнандес, 26, Нтека, 65 – Бойе, 14)
  • Сельта – Севилья – 0:1 (Мир, 54)
  • Вильярреал – Осасуна – 1:2 (Ж.Морено, 55 – Торро, 26, Авила, 87)

ГОЛ! 0:1. Гайя, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Фати, 13 мин.

ГОЛ! 2:1. Депай, 41 мин (пен).

ГОЛ! 3:1. Коутиньо, 85 мин.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Барселона).
41' ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Барселона).
13' ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
5' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Гайя (Валенсия).

Источник — Sport.ua

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