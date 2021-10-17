ВИДЕО. Барселона обыграла Валенсию и вышла на 7-е место Ла Лиги

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Валенсию» со счетом 3:1.
У каталонцев голы забили Ансу Фати, Мемфис Депай (с пенальти) и Фелипе Коутиньо. У «Валенсии» отличился Хосе-Луис Гайя.
«Барселона» теперь занимает 7-е место в таблице (15 очков), а лидирует «Реал Сосьедад» (20).
Ла Лига. 9-й тур
«Барселона» – «Валенсия» – 3:1
Голы: Фати, 13, Депай, 41 (пен), Коутиньо, 85 – Гайя, 5.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто (Мингеса, 71), Гарсия, Дест (Агуэро, 87), Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Гонсалес, 71), Депай, Фати (Коутинью, 59).
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Фулькье (Муса, 75), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Солер, Гонсалу Гедеш (Черышев, 75), Гомес (Вальехо, 86), Дуро (Маркос Андре, 59).
Предупреждения: Гави, 20. Бускетс, 32. Хосе Гайя, 39. Фулькье, 63. Гомес, 82.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
17 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Другие матчи игрового дня:
- Райо Вальекано – Эльче – 2:1 (Эрнандес, 26, Нтека, 65 – Бойе, 14)
- Сельта – Севилья – 0:1 (Мир, 54)
- Вильярреал – Осасуна – 1:2 (Ж.Морено, 55 – Торро, 26, Авила, 87)
ГОЛ! 0:1. Гайя, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Фати, 13 мин.
ГОЛ! 2:1. Депай, 41 мин (пен).
ГОЛ! 3:1. Коутиньо, 85 мин.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Барселона).
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Барселона).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Гайя (Валенсия).
Источник — Sport.ua
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