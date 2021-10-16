В воскресенье, 17 октября, состоится матч девятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Валенсия». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Барселона
Каталонский клуб переживает очень тяжелые времена. Практически каждый матч в текущем сезоне приносит истинным болельщикам «сине-гранатовых» разочарование. Последствия финансового кризиса в клуба и ухода Лионеля Месси еще долго будут сказываться на результатах команды, но в ближайшее время нужно хотя бы сохранить лицо и не потерять слишком много болельщицкой аудитории.
После семи сыгранных матчей «Барса» набрала всего 12 очков, что для клуба такого калибра – полный провал. Если взглянуть на игровую статистику, то по всем показателям каталонцы даже сейчас должны быть в пятерке, но пока что не хватает ни остроты, ни реализации, ни надежности в защите. Возможно, увольнение Рональда Кумана могло бы дать какой-то позитивный толчок, но слишком большая сумма компенсации не дает боссам клуба разорвать контракт с не самым успешным тренером из Нидерландов.
В матче с «Валенсией» не сыграют травмированные Педри, Брейтуэйт и Араухо. Есть возможность увидеть дебют Агуэро, который вроде как восстановился после травмы икроножной. Под вопросом участие Дембеле, появление которого ожидается ближе к концу месяца.
Валенсия
У «Валенсии» хватает своих проблем, команда уже давно не является четвертой силой в Испании. После двух хороших сезонов с 2017 по 2019 годы команда начала деградировать, что вылилось в 13-е место в предыдущем чемпионате. В текущем сезоне ситуация не лучше, после восьми сыгранных туров команда взяла столько же очков, сколько и будущие соперники, хотя начало было отличным (три победы и ничья). На выезде успехи вообще бывают редко, удалось выиграть лишь один матч в последних 14 встречах.
Пока что «Валенсия» входит в топ-3 лучших команды чемпионата по качеству игры в обороне. А вот в создании моментов у парней Хосе Бордаласа есть небольшие проблемы, пока что спасает реализация.
Что касается кадрового потенциала, то из-за дисквалификации матч пропустит основной центральный защитник Омар Альдерете. У всех остальных проблем нет.
Прогноз на противостояние
Ранее вывеска этого матча обещала увидеть интереснейший матч, но сейчас оба клуба переживают не лучшие времена. И все же в домашних стенах шансов у «Барселоны» намного больше.
Ориентировочные составы
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Гарсия, Альба, Френки де Йонг, Бускетс, Гави, Депай, Люк де Йонг, Фати.
«Валенсия»: Силлессен, Коррейя, Паулиста, Диакаби, Лато, Солер, Васс, Гильямон, Дуро, Гедеш, Гомес.
17 октября, воскресенье
|«Барселона» – «Валенсия»
|Барселона. «Камп Ноу». 22:00
|Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
|Арбитр: Хесус Хиль Мансано
|Прогноз Sport.ua – 2:1
Владимир Клепач, Sport.ua
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