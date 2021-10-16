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17.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Валенсия. Прогноз на матч чемпионата Испании

Громкая вывеска матча середняков текущего чемпионата

  • 16.10.2021 20:33
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Барселона – Валенсия. Прогноз на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 октября, состоится матч девятого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Валенсия». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона


Каталонский клуб переживает очень тяжелые времена. Практически каждый матч в текущем сезоне приносит истинным болельщикам «сине-гранатовых» разочарование. Последствия финансового кризиса в клуба и ухода Лионеля Месси еще долго будут сказываться на результатах команды, но в ближайшее время нужно хотя бы сохранить лицо и не потерять слишком много болельщицкой аудитории.  
 
После семи сыгранных матчей «Барса» набрала всего 12 очков, что для клуба такого калибра – полный провал. Если взглянуть на игровую статистику, то по всем показателям каталонцы даже сейчас должны быть в пятерке, но пока что не хватает ни остроты, ни реализации, ни надежности в защите. Возможно, увольнение Рональда Кумана могло бы дать какой-то позитивный толчок, но слишком большая сумма компенсации не дает боссам клуба разорвать контракт с не самым успешным тренером из Нидерландов.
 
В матче с «Валенсией» не сыграют травмированные Педри, Брейтуэйт и Араухо. Есть возможность увидеть дебют Агуэро, который вроде как восстановился после травмы икроножной. Под вопросом участие Дембеле, появление которого ожидается ближе к концу месяца. 

Валенсия


У «Валенсии» хватает своих проблем, команда уже давно не является четвертой силой в Испании. После двух хороших сезонов с 2017 по 2019 годы команда начала деградировать, что вылилось в 13-е место в предыдущем чемпионате. В текущем сезоне ситуация не лучше, после восьми сыгранных туров команда взяла столько же очков, сколько и будущие соперники, хотя начало было отличным (три победы и ничья). На выезде успехи вообще бывают редко, удалось выиграть лишь один матч в последних 14 встречах.
 
Пока что «Валенсия» входит в топ-3 лучших команды чемпионата по качеству игры в обороне. А вот в создании моментов у парней Хосе Бордаласа есть небольшие проблемы, пока что спасает реализация.
 
Что касается кадрового потенциала, то из-за дисквалификации матч пропустит основной центральный защитник Омар Альдерете. У всех остальных проблем нет.

Прогноз на противостояние


Ранее вывеска этого матча обещала увидеть интереснейший матч, но сейчас оба клуба переживают не лучшие времена. И все же в домашних стенах шансов у «Барселоны» намного больше. 

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Гарсия, Альба, Френки де Йонг, Бускетс, Гави, Депай, Люк де Йонг, Фати.

«Валенсия»: Силлессен, Коррейя, Паулиста, Диакаби, Лато, Солер, Васс, Гильямон, Дуро, Гедеш, Гомес.

17 октября, воскресенье

«Барселона» – «Валенсия»
Барселона. «Камп Ноу». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Владимир Клепач, Sport.ua

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